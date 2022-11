Na de bolwassing door Europa weet staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand meteen wat te doen

Politiek kan soms een harde stiel zijn. Amper vier dagen nadat Alexia Bertrand (43) de eed aflegde als nieuwe staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken maakte de Europese Commissie haar advies bekend over de Belgische begroting van 2023. Dat advies is, zoals verwacht, niet mals.

De kritiek laat zich samenvatten in drie punten. Eén: onze overheidsuitgaven lopen te snel op, vooral door de automatische indexering van de ambtenarenlonen en de uitkeringen. Twee: de sociale uitgaven gaan door het dak. Dit komt onder meer door de verhoging van de minimumpensioenen en de kosten van de vergrijzing. En drie: de energiesteun aan burgers en bedrijven is onvoldoende gericht aan wie de steun écht nodig heeft.

Het probleem is vooral dat er tegenover deze uitgaven te weinig hervormingen staan. Bij de begrotingsopmaak in oktober lagen een aantal plannen op tafel, zoals een verhoging van de effectentaks, maar die botsten op een wirwar aan veto’s tussen de zeven regeringspartijen. Dit typeert het probleem van deze regering: zodra het over hervormingen in de pensioenen, de fiscaliteit of de arbeidsmarkt gaat, houden links en rechts elkaar in een wurggreep.

Harde waarheid

Het gebrek aan budgettaire geloofwaardigheid is vervelend voor premier De Croo, die in 2024 naar de verkiezingen wil trekken met het imago van verantwoordelijk bestuurder. De harde waarheid is dat België met een tekort van 5,8 procent van het bruto binnenlands product (inmiddels bijgesteld naar 5,9 procent) de slechtste leerling van de Europese klas is, samen met Slovakije. “We zullen ons beleid aanpassen”, verzekert De Croo. Ook Bertrand belooft de opmerkingen ter harte te nemen.

Lees ook Pensioenen en snel stijgende overheidsuitgaven: België hoort nu bij ‘Club Med’-landen van Europa. Hoe gaan we die slechte begroting voelen?

Maar of dat ook zal lukken? Vriend en vijand zijn het eens dat de voormalige kabinetschef van Didier Reynders de juiste competenties heeft. “Ze is perfect tweetalig, heeft een sterke dossierkennis en blaakt van de politieke expertise”, zegt N-VA-Kamerlid Sander Loones. Zijn oppositiewerk leidde vorige week tot de val van Bertrands voorgangster Eva De Bleeker (Open Vld). “Het probleem is dat Bertrand in dezelfde moeilijke positie terechtkomt als De Bleeker. Ze dreigt verwachtingen te creëren die ze niet kan inlossen.”

Vuurdoop

Zelfs binnen Open Vld wordt er getwijfeld aan het vermogen van deze regering om nog fundamentele hervormingen door te voeren. Een van de vragen is bijvoorbeeld of PS de liberalen nog iets gunt, zeker nu de begrotingen van 2023 en 2024 eigenlijk al grotendeels vastliggen. “Alexia is geen doetje, maar het wordt niet simpel om het begrotingstraject weer op orde te krijgen”, zegt een partijtopper.

Woensdag staat Bertrand voor haar vuurdoop in het parlement. De Commissie komt dan haar advies uitleggen, waarna de parlementsleden hun vragen mogen afvuren. Maar verwacht nog niet meteen vuurwerk, klinkt het op haar kabinet. “De staatssecretaris gaat vooral luisteren.”