Na coronacompensaties kiezen eurolanden weer voor zuiniger begrotingsbeleid

Het aanjagen van de economie met honderden miljarden euro’s uit de staatskas is ‘niet langer gerechtvaardigd’, stelden de ministers in een gezamenlijke verklaring. Het verlagen van de btw en accijns op brandstof en stroom om burgers te helpen met de hogere energierekeningen, is evenmin effectief. De ministers vrezen voor staatsschulden die de pan uitrijzen, oplopende rente en een loon-prijsspiraal die de economie dit najaar in een recessie duwt.

“Het continu willen compenseren is gewoon niet mogelijk”, zei de Nederlandse financiënminister Sigrid Kaag bij aanvang van het overleg in Brussel. “Dat is financieel niet houdbaar.” Volgens de minister “moeten we beseffen dat we collectief een stukje armer worden”.

In plaats van dure, algemene stimuleringsmaatregelen willen de eurozone-ministers maatwerk om alleen de kwetsbaarste groepen te beschermen. Alle landen moeten de staatsschuld in de hand houden door de uitgavengroei te remmen. Anders lukt het de ECB niet om de inflatie te beteugelen.

Onrust financiële markt

Met hun verklaring verleggen de ministers van Financiën de koers van het Europese begrotingsbeleid. In maart bepleitten de bewindslieden nog ‘ondersteunend begrotingsbeleid’ voor dit jaar en rust in 2023. Nu is de boodschap dat volgend jaar de rem op de uitgaven moet.

De invasie van Oekraïne door Rusland heeft het prille herstel van de economie na de coronapandemie onderuit gehaald. Later deze week presenteert de Europese Commissie haar economische zomerramingen en die zullen niet zonnig zijn. Energietekorten, snel stijgende prijzen, oplopende schulden en tekorten op de arbeidsmarkt dempen de groeikansen en creëren onrust op de financiële markten over de situatie in zwakkere eurolanden als Italië. Ook over de Duitse economie – van groot belang voor alle EU-landen – maken de ministers zich zorgen.

“Het geld is op”, zei een betrokken EU-diplomaat. Voor landen met een hoge staatsschuld, zoals Italië, Griekenland en Portugal, wordt het steeds duurder om te lenen voor de aflossing en vernieuwing van hun schuldpapier. Maar ook voor Nederland en Duitsland lijkt er een eind te komen aan de periode van ultragoedkope leningen om de economie aan te jagen. Sommige EU-ambtenaren vrezen voor grote spanningen tussen noord en zuid in de eurozone als de economische situatie verder verslechtert. Kaag is daar minder bezorgd over, een herhaling van de eurocrisis van 2010-2012 is volgens haar niet waarschijnlijk.