Na Brussel kiest ook Wallonië voor verplichte coronapas in horeca

De Waalse regering vergadert vandaag over de uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), bovenop de federale sokkel, maar het besluit lijkt nu al vast te staan. Er is namelijk “een consensus tussen de Waalse ministers” over de invoering van de coronapas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) gezegd op Bel RTL.

Het doel is de coronapas te gebruiken in alle sectoren die afgelopen vrijdag door het Overlegcomité opgesomd werden. “Het Covid Safe Ticket wordt door veel organisatoren in de horeca en in de evenementensector gevraagd”, zei Morreale. “In de cultuursector wordt hij zelfs reeds toegepast voor de regelgeving van kracht is. Ik denk dat dit de mensen geruststelt en bijdraagt aan een veilige gezondheidstoestand.” In de andere Europese landen waar een coronapas is ingevoerd, “verliep dat zeer harmonieus”, aldus nog Morreale.

De verplichte coronapas in Wallonië zou van kracht blijven tot het einde van het jaar. Indien de coronacijfers drastisch verbeteren kan de maatregel vroeger gelost worden.

We vullen dit bericht aan met de laatste ontwikkelingen.