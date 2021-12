Na boosterprik tot 67 procent minder kans op infectie tegenover wie twee dosissen kreeg: ‘Indrukwekkende resultaten’

Bij de 18- tot 64-jarigen die al hun extra prik hadden gekregen was er de afgelopen twee weken een relatief lager risico van 66 procent om besmet te geraken met het coronavirus tegenover wie enkel nog maar twee prikken had gekregen (of één Johnson & Johnson-vaccin). Die twee laatste groepen hadden sowieso op hun beurt al 16 procent minder kans op infectie tegenover wie niet gevaccineerd was.

Het lagere risico blijkt uit het aantal besmettingen in elke groep. Per 100.000 niet gevaccineerde 18-64-jarigen waren er de voorbije twee weken 2.014 besmettingen, per 100.000 dubbel gevaccineerden 1.699, en per 100.000 met een booster gevaccineerden slechts 586. “Dat is dus nog steeds geen 0", zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. “We zien nog steeds besmettingen bij mensen met een boostervaccin. Een derde prik maakt je dus niet risicovrij, maar het verschil is wel uitgesproken. Bovendien gaat het hier enkel over besmettingen, terwijl de beschermingsgraad voor zware ziekte en hospitalisatie sowieso hoger is.”

Bij de 65-plussers zijn de cijfers met 67 procent minder risico tegenover de dubbel gevaccineerden vergelijkbaar als bij de jongere populatie. Bij dubbel gevaccineerden was er wel geen aantoonbaar voordeel meer tegenover wie niet gevaccineerd was. Per 100.000 niet gevaccineerde 65-plussers waren er 772 besmettingen, per 100.000 dubbel gevaccineerden 862, en per 100.000 met een boosterprik gevaccineerden 281.

Dat betekent niet dat er geen voordeel aan vaccinatie is voor 65-plussers, integendeel, benadrukt Van Gucht. “Wel is het een teken van de afnemende beschermingsgraad enkele maanden na de tweede prik, zeker bij ouderen. Een derde prik helpt die beschermingsgraad weer stevig omhoog. Bovendien kan je beide groepen ook niet zomaar met elkaar vergelijken: gevaccineerden en niet-gevaccineerden hebben bijvoorbeeld een ander profiel. Uit een studie van de UGent blijkt bijvoorbeeld dat gevaccineerden dubbel zo veel contacten hebben als niet gevaccineerden.”

Ziekenhuizen

Sinds 8 december wordt ook in de ziekenhuizen gerapporteerd of personen een boosterdosis hebben ontvangen, en wordt sterfte naar vaccinatiestatus gerapporteerd. Die gegevens zijn vandaag nog niet verwerkt, maar dat zal volgens Sciensano wel zo snel mogelijk gebeuren.

Het risico op hospitalisatie en opname op intensieve zorg blijft ondertussen wel veel kleiner voor wie twee vaccins kregen tegenover wie niet volledig gevaccineerd is. Wie gevaccineerd is, maakt 72 tot maar liefst 96 minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen, afhankelijk van de leeftijd. Voor opname op intensieve zorg gaat het om 77 tot 85 procent minder risico.

Hoe lang de voordelen van de boosterprik zullen aanhouden, valt op dit moment niet uit te maken, zegt Van Gucht nog. “Dat zullen we mettertijd moeten afwachten en ondervinden. Mogelijk neemt de beschermingsgraad na enkele maanden opnieuw af, maar dat valt nu nog niet met zekerheid te zeggen.”