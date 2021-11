Na Biden overweegt ook Boris Johnson politieke boycot van Olympische Winterspelen in China

Een van de opties die op tafel ligt is dat Britse ministers de Spelen niet bijwonen, maar de ambassadeur in China wel. Vijf conservatieve politici hebben Johnson gevraagd elke officiële Britse diplomatieke vertegenwoordiging op de Spelen in februari te verbieden, schrijft The Times.

Groot-Brittannië zou daarmee niet het eerste land zijn dat een diplomatieke boycot overweegt. Donderdag liet de Amerikaanse president Joe Biden weten met dezelfde gedachte te spelen. Zo'n boycot zou inhouden dat sporters in februari wel naar China kunnen, maar Biden als staatshoofd wegblijft.

De VS hebben "serieuze zorgen" over de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren in de regio, maar Beijing wil daar niks van weten. In de G7, de groep van rijke industrielanden, wordt ook gesproken over een diplomatieke boycot.