Na beschuldigingen van seksuele intimidatie: New Yorks gouverneur Andrew Cuomo stapt op

Cuomo heeft dan toch zijn ontslag aangekondigd. De politicus was onder toenemende druk komen te staan na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens zijn toespraak, te volgen op nieuwszender CNN, verontschuldigde de Democraat zich ook.

Gisteren nog nam Melissa DeRosa, topmedewerker van de New Yorkse gouverneur, ontslag. Commisso is een van de elf vrouwen die in het lijvig rapport van procureur-generaal Letitia James, dat vorige week gelost werd, had aangegeven dat ze seksueel werd lastiggevallen door de Democratische gouverneur van de deelstaat New York. In het rapport werd ze aangeduid als ‘executive assistant #1', en uitte ze de ernstigste beschuldigingen van seksuele intimidatie waarmee Cuomo geconfronteerd wordt.

Vorige week ook raakte bekend dat een oud-medewerker een aanklacht had ingediend tegen Cuomo, omdat hij haar ongewenst zou hebben betast. Brittany Commisso maakte zichzelf openbaar toen ze een interview gaf aan tv-zender CBS News en de krant Times Union. Cuomo wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie.