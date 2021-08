Na België zetten ook andere westerse landen de evacuaties uit Kaboel stop

Woensdag voerde ons land nog vijf vluchten uit tussen Kaboel en de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. In totaal zijn sinds de val van Kaboel op 15 augustus door tal van landen ruim 82.000 buitenlanders en Afghanen geëvacueerd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie wachten nog zeker 10.000 mensen op evacuatie.

Op dinsdag 31 augustus trekken de Amerikanen, die nu het Afghaanse luchtruim en de luchthaven van Kaboel nog controleren, zich helemaal uit Afghanistan terug. Zonder Amerikaanse coördinatie en beveiliging is de internationale luchtbrug niet mogelijk. Voor de laatste Amerikaanse troepen vertrekken, moeten de evacuaties beëindigd zijn.

Met de deadline in zicht beginnen de landen hun operaties af te ronden. Tsjechië verklaarde vorige week als eerste dat zijn evacuatiemissie afgelopen was. Woensdag liet Polen weten de laatste groep mensen geëvacueerd te hebben. “We kunnen niet langer het leven van onze diplomaten en onze soldaten riskeren”, zei viceminister van Buitenlandse Zaken Marcin Przydacz.

Enkele uren later volgde ons land. In de komende dagen worden nog meerdere groepen geëvacueerde mensen vanuit Islamabad naar België gevlogen. De afgelopen dagen zijn al meer dan 1.100 mensen in ons land gearriveerd.

‘Elke minuut benutten’

Ook Hongarije en Nederland stoppen vandaag met de evacuaties. “We benutten elke minuut om zoveel mogelijk mensen te helpen”, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder vandaag nog. Nederland heeft tot nu toe 1.857 mensen geëvacueerd.

Ook in Duitsland klonk het dat het land doorgaat “tot de laatste seconde”. In totaal zijn 5.193 mensen door de Duitsers uit Afghanistan gehaald, woensdag waren dat er 593.

Hoelang de luchthaven in Kaboel nog gebruikt kan worden om mensen te evacueren, is onduidelijk. Wellicht zal de luchthaven al vroeger dan 31 augustus op slot gaan voor de vluchten. De Franse premier Jean Castex verwacht dat vanaf vrijdagavond geen mensen meer kunnen worden geëvacueerd. Tegen dan zal de Franse evacuatie-operatie volledig achter de rug zijn, klinkt het.

Vrees voor aanslag

Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nederland roepen mensen intussen op zich niet meer naar de luchthaven van Kaboel te begeven, uit vrees voor een aanslag. Ook ons land heeft mensen ter plaatse laten weten dat er een imminente dreiging is van een zelfmoordaanslag aan de poorten van de luchthaven.

Ondanks de oproep troepen vanmorgen nog altijd duizenden mensen samen aan de poorten van de luchthaven.

Volgens Amerikaanse media is er sprake van een “grote terreurdreiging” van IS-K, een lokale tak van terreurorganisatie IS en een gezworen vijand van de taliban. De groep pleegde in de aanloop naar de machtsovername door de taliban al verschillende aanslagen. Of de dreiging effectief van IS-K uitgaat, kon de Belgische regering niet bevestigen.

‘Geen tijdslimiet’

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken stelde woensdag niettemin dat de VS elk diplomatiek, politiek of economisch middel zullen inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen die Afghanistan ook na 31 augustus wil verlaten, dit nog kan doen. Er is geen tijdslimiet om mensen te helpen bij hun vertrek. Volgens Blinken hebben de taliban toegezegd dat ook na die datum Amerikanen, burgers van andere landen en ‘Afghanen die gevaar lopen’ onder de fundamentalisten veilig kunnen vertrekken.

De Amerikaanse president Joe Biden had eerder steeds te kennen gegeven dat hij de met de taliban afgesproken deadline van 31 augustus wilde aanhouden. Hij wees dinsdag tijdens een G7-spoedoverleg verzoeken van Europese bondgenoten af om de evacuatietermijn te verlengen. Biden sloot echter niet uit dat ook na 31 augustus Amerikaanse militairen aanwezig zouden blijven om bij de laatste evacuaties te helpen.