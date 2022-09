Na aardbeving van China loopt niet enkel het dodental verder op, ook de kritiek op de regering neemt toe

Het dodental van een zware aardbeving in de Chinese provincie Sichuan is opgelopen tot 65. Dat melden Chinese staatsmedia. Op Chinese sociale media klinkt kritiek: vluchtende mensen zouden zijn tegengehouden omdat ze de strenge covidregels overtraden.

De Zuidwest-Chinese provincie Sichuan werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich in Luding, een afgelegen bergregio met veel etnisch Tibetaanse inwoners. De beving werd gevoeld tot in de provinciehoofdstad Chengdu, ruim 200 kilometer verderop. Dinsdag vonden nog steeds naschokken plaats. Er vielen 248 gewonden en reddingswerkers speuren nog naar honderden vermisten.

Aardbevingen komen vaak voor in Sichuan, dat op de rand van twee continentale platen ligt die over elkaar schuiven, maar die van maandag is de zwaarste sinds 2017. In 2008 werd de provincie getroffen door een beving met een kracht van 7,9, die aan 70.000 tot 90.000 mensen het leven kostte, onder wie veel kinderen die bedolven raakten onder ingestorte scholen.

Volgens staatsmedia zijn 50.000 inwoners geëvacueerd en worden 6.500 reddingswerkers ingezet. Door landverschuivingen zijn delen van het getroffen gebied onbereikbaar en telefoonverbindingen uitgevallen. Daardoor is de exacte schade moeilijk in te schatten. De Chinese president Xi Jinping verklaarde maandagavond dat “alles eraan zou worden gedaan om mensen te redden”.

Sichuan, dat 84 miljoen inwoners telt, heeft een zware zomer achter de rug. De provincie werd de afgelopen twee maanden getroffen door extreme droogte en hittegolven. Fabrieken moesten de deuren sluiten door uitgedroogde waterreservoirs van waterkrachtcentrales en elektriciteitstekorten. En de 21 miljoen inwoners van Chengdu zitten sinds donderdag in lockdown, na een uitbraak van covid.

Evacueren mag toch

Die lockdown zorgde nog voor extra onrust tijdens de aardbeving. Op sociale media klaagden verschillende inwoners van Chengdu dat zij werden tegengehouden toen ze hun trillende huis wilden verlaten wegens de zerocovidregels. Online werden screenshots en video’s gedeeld van lokale overheidswerkers die vluchtende mensen tegenhielden. Na verontwaardigde reacties werden de meeste screenshots en video’s verwijderd of als misverstanden afgedaan.

De Provinciale Gezondheidscommissie van Sichuan liet maandagavond weten dat “levens altijd voorgaan”. In noodsituaties, zoals bij aardbevingen, overstromingen en brand, is het toegestaan om ondanks een lockdown te evacueren. Wel riep de commissie op om “bij het evacueren het aantal contacten te beperken” en “na de ramp snel het risico op verspreiding van de epidemie te evalueren”.

Sommige inwoners melden dat veel lokale beheerders tijdens de lockdown de nooduitgangen van gebouwen hebben afgesloten, om te vermijden dat inwoners stiekem hun woning verlaten. “Behalve de epidemie zijn er blijkbaar geen andere noodsituaties”, aldus een inwoner op sociale media, onder een foto van een dichtgespijkerde branduitgang. “De verantwoordelijke zegt dat in geval van nood de overheid iets zal regelen, maar als er een zware aardbeving is, moet ik daar dan op wachten? Misschien zullen ze iets regelen om mijn lichaam op te halen?”