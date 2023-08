Na aanval van Europese hoornaars in Lier: ‘Wat je kan doen bij zo’n massale aanval? Met alle respect, dan is het te laat’

Een groep wandelaars is in de buurt van Lier aangevallen door Europese hoornaars. Dat is zeer uitzonderlijk, zo vertelt René De Backer, directeur van het Vlaams Bijeninstituut.

Eerst werd gedacht dat het Aziatische hoornaars waren die de wandelaars hadden aangevallen. Het bleken uiteindelijk Europese te zijn. Wat voor wespen zijn dat?

“Die zijn hier al eeuwenlang. Intussen heeft hij een enorm verspreidingsgebied. Wij vormen daar de westelijke grens van. Langs het oosten reikt dat gebied helemaal tot in Azië. Normaal is de Europese hoornaar een vrij zachtaardig beest. Bij ons is het eigenlijk een bondgenoot in de strijd tegen de Aziatische hoornaar, die hij ziet als een concurrent. Hij zal die niet doden, maar wel proberen verjagen.”

Normaal is de Europese hoornaar een zachtaardig beest, zegt u. Wat is er dan gebeurd in Lier?

“Wat de hoornaars juist getriggerd heeft, zullen we wellicht nooit kunnen achterhalen. Voor zover ik begrepen heb, had een wandelclub enkele trajecten uitgezet. Een daarvan moet langs een nest van de wespen gelopen hebben. Hoe ver ze van het nest waren, weet ik niet. Maar verschillende wandelaars zouden aangevallen zijn.

“Hoe je kan weten dat je in de buurt van een nest bent? Voor de Europese hoornaar is dat moeilijk. Meestal bevinden hun nesten zich in boomholtes, zoals hier ook het geval was. Maar massale aanvallen zoals deze zijn extreem zeldzaam. Ik heb voor vorig jaar maar weet van één geval, toen een groep mountainbikers in Duitsland werd aangevallen.”

Wat gebeurt er tijdens zo’n aanval? Vliegen de hoornaars dan zelf tot bij belagers om die te steken?

“Dat is exact wat er gebeurd, ja. Als Europese hoornaars zich bedreigd voelen in de buurt van hun nest, gaan ze in aanvalsmodus. Ze proberen hun belager weg te jagen. Meestal steken ze dan in het hoofd van hun belager. Het gebeurt maar zelden dat het hele nest van Europese hoornaars een belager aanvalt, in tegenstelling tot bij de Aziatische hoornaar die dat meestal wel doet.”

Wat kan iemand die in een aanval terecht komt, eigenlijk doen?

“Met alle respect, maar dan is het te laat. Je kan niets meer doen. Als burger is je enige mogelijkheid: voorkomen. Wat de Aziatische hoornaar betreft, is er naast het steekgevaar nog een tweede wapen: die kan op de een of andere reden de ogen van zijn belager herkennen. Daar spuit hij met zijn ogen zuur in waardoor je blind wordt. Het is echt een horrorverhaal.”

Die Aziatische hoornaar is intussen echt een probleem aan het worden.

“Soms wordt gezegd dat ze niet gevaarlijk zijn. Dat is ook zo: als ze solitair rondvliegen, zijn ze niet gevaarlijker dan een gewone wesp. Maar kom je binnen de vier tot vijf meter van hun nest, dan zijn ze extreem gevaarlijk. In Europa vallen er jaarlijks verschillende doden. Gisteren was dat nog het geval in Galicië, waar een man stierf als gevolg van een aanval.

“Aziatische hoornaars hebben in het voorjaar een primair nest in gebouwen, op een hoogte van twee tot tweeënhalve meter. Ze bouwen ook nesten in hagen. Daar zijn dit jaar in Vlaanderen de eerste zware ongevallen mee gebeurd: in Rumst is een steekincident geweest. Rond deze periode maakt de Aziatische hoornaar zijn tweede nest. Dat doet hij altijd vrij hoog, op ongeveer 25 meter hoogte, in bomen of menselijke constructies zoals kerken. Om die te verdelgen, heb je wel wat middelen nodig en neemt de kostprijs dus toe.

“We hebben er al honderd keer voor gewaarschuwd: we nemen echt een groot risico. Dit weekend heeft de Brusselse brandweer opnieuw een noodsignaal naar de overheid gestuurd: ze kunnen de bestrijding niet meer aan. Daar hebben wij al voor gewaarschuwd. Tot vorig jaar hadden wij een contract met de Vlaamse overheid dat we hielpen de strijd tegen de Aziatische hoornaar te coördineren en de opsporing en verdelging voor onze rekening namen. Vanaf dit jaar is niet langer het geval, omdat de Aziatische hoornaar plots van exoot naar inheemse soort is veranderd. Dan wordt de bestrijding aan de bevolking overgelaten.”