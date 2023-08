Na aangekondigd afscheid van Lieven Boeve: ‘Hij is niet vrij van zonde, maar dat is niemand in het onderwijs’

Lieven Boeve stopt als topman van Vlaanderens grootste onderwijskoepel. De professor theologie is al sinds 2014 op post: hij hervormde het katholieke onderwijs en ging de strijd aan met onder meer N-VA. Wat is zijn erfenis? We vragen het aan onderwijsjournalist Pieter Gordts.

Waarom stopt Lieven Boeve als directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

“Naar eigen zeggen omdat dat zo afgesproken was. Toen hij in 2014 overnam van Mieke Van Hecke als topman bij de grootste onderwijskoepel van Vlaanderen, zou Boeve met bisschop Johan Bonny hebben afgesproken dat zijn engagement voor twee termijnen geldt. Diezelfde bisschop Bonny zou hem hebben gepolst naar zijn toekomstplannen, waarop hij te kennen heeft gegeven er na de tweede termijn mee te zullen stoppen.

“Concreet komt het er nu op neer dat Boeve zijn tweede termijn nog uitdoet. Die loopt tot 1 augustus 2024. Het komende schooljaar blijft Lieven Boeve met andere woorden gewoon op post.”

Waarom is dit dan nieuws? Is het verrassend dat hij niet langer doorgaat?

“Dat is het ergens wel. Het is niet dat Boeve de laatste maanden de indruk gaf uitgekeken te zijn op zijn job of positie – integendeel, zelfs. Ook was de afspraak van twee termijnen die hij klaarblijkelijk gemaakt heeft met bisschop Bonny niet publiekelijk bekend. Bovendien is het niet dat Boeve, die toch bekendstaat als een ambitieus man, met zijn 57 jaar het einde van zijn carrière nadert. In die zin is het wel een verrassing dat hij nu al zijn afscheid aankondigt.

“Maar Boeve is van alle koepelhoofden nu al ongeveer degene met de meeste jaren op de teller. Hij zou na zijn passage in de Guimardstraat, zoals de hoofdzetel van de koepel wordt genoemd, terugkeren naar de KU Leuven. Daar is de professor theologie altijd blijven lesgeven. Daar ging Boeve altijd prat op. Hij benadrukte dat vaker in gesprekken, dat hij nog altijd voor de klas stond, zij het in zijn geval dan wel in een aula. Hij deed dat simpelweg te graag om op te geven.”

Wat zal zijn erfenis zijn?

“Die van een topman van het katholiek onderwijs die niet bang is geweest om op te komen voor het belang van zijn achterban. Al was dat niet van in het begin zo. Niet dat zijn eerste termijn als topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een fiasco was, maar Boeve kreeg toen wel wat kritiek te verwerken. Denk aan de introductie van de katholieke dialoogschool, die aan andere religies en geloofsovertuigingen een plek gaf op katholieke scholen. N-VA-voorzitter Bart De Wever verweet hem toen de koepel ‘de facto op te heffen’, wat leidde tot een vendetta tussen beide heren. Boeve reorganiseerde de koepel ook intern. Net als iedereen die reorganiseert, kreeg hij daarvoor ook intern kritiek.

“Hij werd terug in het veld gestuurd met de opdracht duidelijker op te komen voor de katholieke identiteit van zijn koepel. Iets wat hij nadien inderdaad deed. Denk maar aan de beslissing van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om naar het Grondwettelijk Hof te trekken tegen de eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. Boeve en co. vonden toen dat de vrijheid van onderwijs geschonden werd. Het Grondwettelijk Hof gaf hen daarin gelijk. Hoe je het ook draait of keert: dat was een grote overwinning voor hem.”

Onderwijs beleefde de voorbije jaren turbulente tijden: er is een knoert van een lerarentekort en de kwaliteit ging volgens internationale onderzoeken achteruit. Wat is Boeve zijn rol daarin?

“Hij is niet vrij van zonde, maar dat is niemand in het Vlaamse onderwijs. Het lerarentekort was al jaren voorspeld. Tijdens de vorige legislatuur zat Boeve bijvoorbeeld al mee aan tafel in een poging een zogeheten ‘lerarenloopbaanpact’ af te kloppen. Dat moest het beroep van leraar aantrekkelijker maken om dat tekort op te vangen. Het water tussen alle partijen aan tafel is echter altijd te diep gebleken. Dat mag je iedereen die daar aan tafel zat – koepels, vakbonden en politiek – kwalijk nemen.

“Toch is het niet zo dat Boeve niet geprobeerd heeft. Hij heeft talloze voorstellen op tafel gelegd om iets aan dat lerarentekort te doen. Ook was hij een van de eersten die op de trom sloeg – en dat nog altijd doet – van zodra duidelijk werd dat scholen te weinig leraren vonden.

“Wat betreft de kwaliteitserosie van ons onderwijs: traditioneel wordt gezegd dat wie nu zaken invoert in onderwijs, daar pas tien tot twintig jaar later de resultaten van zal zien. Omgekeerd geldt dus ook dat de oorzaken van de problemen die we nu zien veel vroeger zijn beginnen te spelen dan dat Boeve topman van het katholiek onderwijs werd. Al mogen we ook niet vergeten dat Boeve in volle discussie over de eindtermen – waarin de overheid vastlegt wat leerlingen moeten kennen en kunnen – de vraag opwierp of er niet meerdere latten gelegd moesten worden. Die uitspraak uit zijn boek van 2019, Het evangelie volgens Boeve, werd door sommigen geïnterpreteerd als een pleidooi om de lat lager te leggen en kwam hem op veel kritiek te staan.

“Die titel typeert de man overigens: de droge professor theologie die best wel wat humor heeft. In zijn bureau heeft hij bijvoorbeeld enkele van de cartoons waarop hij door de mangel werd gehaald laten inkaderen. En dat gebeurde de afgelopen tien jaar wel vaker: ons onderwijs verkeert in een crisis en dan kwam Boeve als hoofd van de grootste koepel wel vaker in de vuurlinie terecht. Daar maalde hij niet om. ‘Daarvoor zit ik hier ook natuurlijk’, zegt hij daar altijd over – meestal gevolgd door een lach.”