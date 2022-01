‘Na 9 jaar moet arbeidsgeschikte huurder sociale woning verlaten’: Open Vld mengt zich in debat

‘Na negen jaar moet een arbeidsgeschikte huurder zijn sociale woning verlaten.’ Onder meer dat voorstel legt Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) op de regeringstafel, om wat hij de dubbele wooncrisis noemt op te lossen.

De voorbije week ontstond er wrevel binnen de Vlaamse regering rond het beleid van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Hij wil tot een half miljard van het budget voor sociaal wonen in de privémarkt investeren, omdat hij naar eigen zeggen op de beperkte bouwcapaciteit van de sociale sector stoot.

Het kwam de minister op stevige kritiek van coalitiepartner CD&V te staan. “Het geld voor extra sociale woningen is er, maar Diependaele steekt stokken in de wielen om dan privé-ontwikkelaars te subsidiëren voor allesbehalve sociaal wonen”, reageerde Vlaams Parlementslid Vera Jans.

De derde regeringspartij, Open Vld, mengde zich in eerste instantie niet in het debat. Maar bij monde van viceminister-president Bart Somers legt ze nu enkele voorstellen op tafel.

“We zitten midden in een dubbele Vlaamse wooncrisis”, zegt Somers. “Enerzijds is er een enorm tekort aan sociale woningen. 170.000 gezinnen staan op een wachtlijst. Anderzijds wordt het ook voor steeds meer tweeverdieners moeilijker om een eigen woning te verwerven, door de stijgende prijzen. De discussie of we de 500 miljoen van minister Diependaele moeten voorbehouden voor sociale woningen of aan de private sector moeten geven, is in dat licht eigenlijk een discussie in de marge. 500 miljoen euro, dat zijn zo’n 2.500 woningen.”

Fataliteit

Concreet stellen Somers en Open Vld onder meer voor om het toekennen van een sociale woning te beperken in de tijd voor mensen die arbeidsgeschikt zijn. “In de praktijk is een sociale woning vaak voor het leven”, zegt Somers. “In ons voorstel heb je als arbeidsgeschikte huurder na negen jaar sowieso geen sociale woning meer. Maar gedurende die periode ga je wel intensief begeleid worden naar werk, meer inkomen en zelfredzaamheid. Als je na negen jaar nog steeds een sociale woning nodig hebt, is dat een nederlaag voor de maatschappij. Armoede is geen fataliteit.”

Wie in dit voorstel na pakweg twee jaar al zelfredzaam is, mag nog zeven jaar in de sociale woning blijven. “Zo kan je startkapitaal opbouwen”, aldus Somers.

Minister van Wonen Diependaele geeft aan dat er al heel wat stappen zijn gezet om sociale huurders te responsabiliseren. “Sociaal wonen moet inderdaad een springplank zijn, geen hangmat. Vanaf 1 januari 2023 eisen we bijvoorbeeld dat huurders een behoorlijk niveau Nederlands spreken. Daarnaast moeten werkloze huurders ingeschreven zijn bij de VDAB. Na negen jaar huren wordt ook gecontroleerd of men nog aan alle voorwaarden voldoet alvorens er verlengd wordt. Wanneer de huurder niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden, wordt het contract automatisch verbroken.”

‘Schijnoplossing’

Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, noemt het voorstel van Open Vld een “schijnoplossing”. “De historische fout om te weinig in te zetten op sociale woningen los je niet op door de woonzekerheid van wie wel in het systeem is geraakt uit te hollen. Je riskeert dat mensen die een job hebben maar te weinig verdienen om op de private markt een plek te vinden na negen jaar opnieuw in de problemen geduwd worden. Beter is om in te zetten op meer sociale woningen, en daarnaast te werken met huursubsidies en -toelagen.”

Somers en Open Vld willen ook dat er sneller woningen bijkomen in Vlaanderen. “Een taskforce zou regelluwe zones kunnen vastleggen om de groei in de steden te concentreren en versnellen. Zo kunnen we de open ruimte van de andere gebieden maximaal beschermen. Het is de enige effectieve manier om het evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen en de prijzen onder controle te krijgen”, aldus Somers. Hij denkt in concreto onder meer aan hoger bouwen.