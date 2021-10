Na 68 jaar zet Playboy eerste openlijk homoseksuele man op de cover: YouTuber Bretman Rock

De 23-jarige Bretman Rock werd in de Filipijnen geboren en werd bekend door zijn vlogs en make-uptutorials op YouTube. Dit jaar kreeg hij een eigen MTV-show. Nu is hij ook een van de weinige mannen die ooit op de cover van het erotische magazine Playboy mocht staan.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Playboy (@playboy) op 6 Oct 2021 om 8:22 PDT

‘Surrealistisch’

“Het feit dat Playboy een man op de cover zet, betekent enorm veel voor de LGBTQ+-gemeenschap en voor mijn gekleurde gemeenschap”, schrijft hij op Instagram. “Dit is allemaal zo surrealistisch.”

Omdat Playboy sinds vorig jaar niet meer in printvorm verschijnt, worden de foto’s van Rock alleen digitaal gepubliceerd. Op de cover is Rock te bewonderen in een konijnenpakje, inclusief bunny-oortjes en de mouwen die ooit ook door modellen als Kate Moss en Dolly Parton werden gedragen.

Playboy

Playboy werd in de jaren 50 opgericht door Hugh Hefner. Hij overleed in september 2017. Sommige modellen werden wereldberoemd door het magazine, onder wie Pamela Anderson - zij versierde zo een rol in Baywatch. In 2015 stopte het tijdschrift met naaktfoto’s, maar die ommezwaai kon de terugval van de oplage niet stoppen.

Vorig jaar kondigde topman Ben Kohn aan dat Playboy stopte met de gedrukte versie. Wel zouden er in de toekomst wel nog gedrukte versies van het wereldberoemde blootblad verschijnen, maar dan alleen nog “speciale edities”.. Het gaat dan om samenwerkingen met de meest provocerende makers, tijdelijke collecties… “We zijn op papier begonnen en papier zal altijd deel uitmaken van wie we zijn”, schreef Kohn.