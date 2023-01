‘Na 30 jaar hard werken verwacht je een warmer afscheid’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Afgelopen jaar stond ze de slachtoffers van Jan Fabre bij toen de kunstenaar veroordeeld werd en trad ze op in verschillende zaken van grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten. Het grote publiek kent haar ook als de advocate die de slachtoffers van Bart De Pauw verdedigde.

Christine Mussche (65) is het uithangbord ­geworden van de MeToo-beweging in ons land, maar de Gentse advocate verdedigt ook daders. “Ik zou vandaag nog altijd graag een gesprek aangaan met Bart De Pauw, puur uit interesse.”

Christine Mussche: ‘Leer kinderen dat je van macht een half monster kunt worden.’ Beeld Eva Beeusaert

Samen met advocaat Walter Van Steenbrugge dreigt de vzw Verenigde Veehouders naar het Grondwettelijk Hof te stappen, omdat het Vlaamse stikstofplan discriminerend en disproportioneel zou zijn.

“Vijftig tot zeventig procent van de bevindingen in het Vlaamse stikstofdossier zijn fout.” Dat zegt dierenarts Peter De Swaef, die met Van Steenbrugge naar de rechter trekt. Wie is De Swaef en kloppen zijn claims?

Kalfjes in een veehouderij. Beeld ID / Katrijn Van Giel

Het net rond Isabel dos Santos lijkt zich te sluiten, alleen lijkt ze zich daar zelf weinig zorgen om te maken. Nadat Interpol een maand geleden een internationaal arrestatiebevel uitvaardigde, beval het hooggerechtshof van Angola woensdag alle tegoeden te bevriezen van de vrouw die ooit gold als de rijkste van Afrika. Maar afgaande op haar Instagram­-account geniet zij nog voluit van het goede leven.

Dos Santos is de 49-jarige dochter van de in juli dit jaar overleden José Eduardo dos Santos, die tot 2017 bijna veertig jaar lang president was van Angola.

Isabel Dos Santos was ooit multimiljardair, en telde onder meer vastgoed in Monaco en een luxejacht onder haar bezittingen. Beeld REUTERS

Moet het nog verbazen? Ook 2023 kondigt zich voor Tom Waes aan als een goedgevuld jaar. Er staan opnames gepland van de tweede reeks Kamp Waes, hij zet mee de lijnen uit van een nieuwe fictieserie waarin hij ook zal meespelen en hij gaat een programma maken waarover hij nog niets mag zeggen.

“Hard werken wordt beloond. Als mensen mij vragen wat ze moeten doen om succes te hebben, antwoord ik dat ze zonder hard te werken nooit iets zullen bereiken. Reizen Waes lijkt voor iedereen vakantie, maar als we een jonge redacteur meenemen, ligt die na drie dagen halfdood achterin het busje.”

Tom Waes: ‘Als ik zeg dat mijn jaarsalaris marktconform is, klinkt dat fout. Als ik zeg dat ik het waard ben: fout. het verandert niet wie ik ben, hè.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Elk jaar kijkt New York Times-journalist Brian X. Chen vooruit naar wat er nieuw is in de techwereld, om te voorspellen welke technologie ons leven op een belangrijke manier zal beïnvloeden - en welke waarschijnlijk van voorbijgaande aard zal zijn.

Zo kunnen we volgens hem veel interessante ontwikkelingen verwachten op het gebied van AI-gebaseerde taalverwerkingstechnologie, naast dezelfde trends van de afgelopen jaren, waaronder vooruitgang op het gebied van elektrische auto’s en de metaverse. Misschien is er zelfs sprake van een wedergeboorte van de sociale media.

Hoe zal technologie volgend jaar ons leven impacteren? Beeld NYT

“We mogen, zeker in deze eindejaarsperiode, niet te streng zijn voor elkaar, en zeker niet voor de talloze Bekende Vlamingen die zich elke avond inspannen om ons te vermaken en te informeren – al bereikt het niveau almaar nieuwe diepten, ook op de openbare omroep, die wij toch met zijn allen beminnen en financieren. Maar er zíj́n grenzen, en die worden door Sven de Leijer in Vrede op aarde op welhaast Poetineske wijze overschreden.”

Joël De Ceulaer keek naar Vrede op aarde, en kwam tot één conclusie.

Sven de Leijer in 'Vrede op aarde'. Beeld © VRT

In september rukten Oekraïense troepen op in een gebied dat eerder door de Russen was veroverd. Plotseling verloren zij hun internetverbinding met Starlink, de satellietdienst van Elon Musk. Volgens The New York Times geloofden enkele militairen dat Musk de verbinding opzettelijk had verbroken, omdat hij niet wilde dat Oekraïne te veel terrein zou terugwinnen.

Musk heeft zichzelf een rol op het wereldtoneel toegedicht. De ondernemer suggereerde in 2022 oplossingen voor alle grote problemen, ook als ze ver buiten zijn expertise liggen. Critici, van het Witte Huis tot Kiev, zien met argusogen hoe hij zich heeft ontpopt tot een grillige geopolitieke speler.

Elon Musk bij de Halloween Party op 31 oktober 2022 van fotomodel Heidi Klum in New York. Beeld Evan Agostini/Invision/AP

“Of de uitsluiting van uiterst rechts nog logisch is, is een vraag voor rechts. Sommigen willen hen mee in het bad om hen te verzuipen, maar ik hoop dat de meeste mensen de liberale democratie belangrijker vinden dan een politiek experiment. Bovendien weten we dat uiterst rechts de macht overleeft, zelfs als ze falen. In Oostenrijk is de FPÖ opnieuw de grootste partij.”

In het Amerikaanse Georgia, waar hij hoogleraar is, volgt de Nederlandse politicoloog Cas Mudde (55) ook de Vlaamse politiek op de voet. Een interview over de staat van de democratie en de evolutie van uiterst rechts.

Cas Mudde: ‘Ik vind Tom Van Grieken geen geniaal, maar een goed politicus.’ Beeld Stefaan Temmerman - Belga

Geena Lisa geeft normaal gezien ‘brave interviews’. Dat zegt zij, niet wij. De manier waarop ze haar ontslag kreeg van de VRT vindt ze echter niet normaal en daarom trekt ze haar mond open.

“Voor mezelf probeer ik er een positieve draai aan te geven. Ik had ook al een plan B. Maar ik heb het moeilijk met onrecht. De ontslagen van de anderen raken me dan ook veel meer dan dat van mij. Toen ik hun verhalen hoorde, besefte ik: damn, het is niet oké hoe wij aan de deur gezet zijn. Dit. Kan. Echt. Niet. Als je ergens meer dan twintig of dertig jaar hard hebt gewerkt en je ziel hebt gegeven voor een bedrijf, dan verwacht je toch dat het afscheid warmer is.”

