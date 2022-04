Na 25 jaar akkoord over conflictdossier: Franstalig België gaat aantal studenten geneeskunde beperken

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een akkoord bereikt over het communautair geladen dossier van de artsenquota. Jarenlang werden in Franstalig België meer studenten toegelaten aan de opleidingen geneeskunde dan er RIZIV-nummer waren. En zonder RIZIV-nummer kunnen die studenten geen arts worden, zelfs als ze met vlag en wimpel voor hun opleiding slagen.

“Na 25 jaar kunnen we deze discussie eindelijk achter ons laten,” aldus Vandenbroucke. Vanaf volgend jaar zal de Franstalige gemeenschap een ingangsexamen invoeren met een zogenaamd numerus fixus. Dat wil zeggen dat op voorhand vastgelegd wordt hoeveel studenten na het examen aan de opleiding kunnen starten.

Tot nu toe werd wel een ingangsexamen georganiseerd, maar zonder het aantal studenten te beperken. Daardoor studeerden jaar na jaar te veel artsen af, wat steevast tot discussie leidde over de uitgedeelde RIZIV-nummers. “Nu zullen alle studenten zekerheid hebben dat ze na hun studies kunnen starten als arts, zegt Vandenbroucke.

Communautaire splijtstof

De overtallen langs Franstalige kant waren al lang communautaire splijtstof. Vlaanderen hield zich immers wel netjes aan de artsenquota - al was er de voorbije jaren ook een overschot in Vlaanderen, zegt Vandenbroucke. In het nieuwe akkoord wordt het teveel aan artsen in Wallonië stap voor stap weggewerkt: de overtallen worden verrekend in het aantal studenten die de komende jaren de studie als arts zullen mogen starten.

Maar langs Vlaamse kant is de scepsis groot. Zij willen eerst zien, dan geloven. “De Franstaligen beloven al 25 jaar dat ze dat ingangsexamen gaan invoeren. En nu gaan ze dat opeens doen vlak voor de volgende verkiezingen?,” zegt Valerie Van Peel (N-VA), die het dossier al jarenlang van nabij volgt. “Vandenbroucke houdt mensen voor de gek. Dit is gewoon een generaal pardon.”

Maar Vandenbroucke zegt dat hij een stok achter de deur heeft. Als de Franstalige gemeenschap de afspraken niet nakomt, voert de regering een nieuwe wet in waardoor de minister van Volksgezondheid zelf beslist wie een RIZIV-nummer krijgt. “Noem het een soort wettelijk dreigement.” Al geeft de minister zelf toe dat zoiets in de praktijk niet makkelijk in te voeren is.

Het plafond op het aantal artsen is meer dan een politieke afspraak. Onderzoek heeft uitgewezen dat als zorg duurder en kwalitatief slechter wordt als er te veel artsen zijn. Door het aantal artsen af te stemmen op hoeveel artsen er nodig zijn in de samenleving, worden veel minder onnodige behandelingen gestart.