N-VA: ‘Maak van Brussels Airport een Vlaamse luchthaven’

Volgens N-VA zou een regionalisering niet alleen de economische toekomst van de luchthaven ten goede komen, maar ook zorgen voor efficiënter beleid. Het Vlaams Gewest is vandaag niet bevoegd voor het beleid in de luchthaven van Zaventem zelf, maar wel voor alle uitdagingen die de aanwezigheid van de luchthaven met zich meebrengt in de Vlaamse Rand, luidt het. Bijvoorbeeld rond ruimtelijke ordening, de geluidshinder en de verkeersproblemen.

De parlementsleden Theo Francken, Sander Loones en Bert Wollants, die samen een wetsvoorstel hebben ingediend in het federaal parlement voor de regionalisering van de luchthaven, verwijzen naar de situatie in Charleroi, Luik, Antwerpen en Oostende. Die luchthavens vallen al onder de regio’s. Het is volgens het trio dan ook “absurd” dat Zaventem nog onder federale voogdij staat. De reden hiervoor is dat die luchthaven als nationaal wordt aanzien.

“Maar de federale regering behandelt ‘Brussel Nationaal’ als tweederangs. Dat bewijst het dossier van het Entry-Exit-System waar men schromelijk laat is met de aanbestedingen, dat bewijst de zwakke interconnectiviteit via het spoor en dat bewijst het tekort aan luchthavenpolitie. Als klap op de vuurpijl worden er vuile politieke spelletjes gespeeld om het voorzitterschap van de raad van bestuur van Brussels Airport. Een puur politieke afrekening door een federale regering die prat gaat op ‘nieuwe politieke cultuur’,” benadrukt Francken.

De voorzittersstoel van Brussels Airport Company (BAC), de beheerder van de luchthaveninfrastructuur, is al een jaar leeg. De privéaandeelhouders (goed voor 75 procent van het totaal) hebben begin 2021 Marc Descheemaecker naar voren geschoven voor een derde termijn als voorzitter, maar de federale regering ziet dat niet zitten. Descheemaecker, de voormalige topman van De Lijn, draagt een N-VA-etiket. Het tegenvoorstel vanuit de regering - Wouter Gabriëls, de zoon van oud-minister Jaak Gabriëls - is ook niet aanvaard.

“Dankzij een regionalisering zouden we elke beslissing over de luchthaven meteen kunnen aftoetsen aan de noden en bezorgdheden in de omgeving”, zegt Loones. “We kunnen niet meer accepteren dat federaal bepaalt en Vlaanderen de prijs betaalt. Daarnaast kampt de luchthaven al jarenlang met twee grote uitdagingen: enerzijds mobiliteit, anderzijds voldoende arbeidskrachten vinden. Door de luchthaven van Zaventem Vlaams te maken, zal er efficiënter gewerkt kunnen worden aan activering en het invullen van de vacatures.”