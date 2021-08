N-VA dient formele vraag in voor parlementaire onderzoekscommissie naar overstromingen

“De golf van solidariteit na de overstromingen in Wallonië is hartverwarmend en de inzet van de hulpverleners bewonderenswaardig. Maar de ellende bij de getroffen bewoners blijft groot, mede door de falende noodaanpak op regionaal en federaal niveau”, zegt De Roover. Volgens de fractieleider is het “hoog tijd dat de federale regering en het parlement zich buigen over alle open vragen”.

N-VA wijst daarbij onder meer op de te snelle stopzetting van de federale fase en vragen die rezen bij de acute noodaanpak. De commissie moet duidelijk maken wat er fout is gegaan en hoe we dat in de toekomst kunnen vermijden, luidt het.

Eerder al lieten Ecolo en MR, de twee coalitiepartners van de PS in de Waalse regering, weten vragende partij te zijn voor de oprichting van zo een parlementaire onderzoekscommissie in Wallonië. Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet opperde daarbij het idee om de ­federale Kamer te betrekken, omdat die samen met het Waalse niveau betrokken is. Ecolo wijst daarbij vooral de hervorming van de civiele ­bescherming onder de vorige regering Michel met de vinger. Het was toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die die hervorming doorvoerde.