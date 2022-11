Mychailo Podoljak, adviseur van Zelensky: ‘De iconische status van Poetin is aan het instorten, het is een kwestie van tijd’

Volgens het meest optimistische scenario van Mychailo Podoljak, adviseur van president Zelensky, zal de oorlog nog zes maanden duren, mits de nodige versterking. Maar: ‘Iran probeert zijn kruisraketten via de Kaspische Zee over te brengen. Om die te bestrijden, zijn moderne wapens nodig.’

Volgens zijn naaste medewerkers is ‘gedreven’ en ‘workaholic’ het minste dat je kunt zeggen van Mychailo Podoljak (50), adviseur van Oekraïens president Volodymyr Zelensky. Zijn bureau in het presidentieel paleis in Kiev wordt hele dagen platgelopen door mensen die raad zoeken en hij rijgt de afspraken aan elkaar met online conferenties en internationale meetings. “Maar zodra hij een afspraak heeft, komt daar niets meer tussen”, zegt zijn secretaresse als we drie kwartier later aan ons Skype-gesprek beginnen. “Alleen voor de president maakt hij een uitzondering.”

Podoljak, geboren in Oekraïne, woonde van 1998 tot 2004 in Wit-Rusland, waar hij medische wetenschappen studeerde in Minsk. Niettemin koos hij een totaal andere richting: hij ging aan de slag als journalist. Uiteindelijk werd hij door de inlichtingendienst KGB het land uitgezet omdat hij “leugens verspreidde die de politieke situatie in Wit-Rusland destabiliseerden”. Waarop hij terugkeerde naar Oekraïne en in de politiek belandde.

In 2020 werd hij als adviseur van de president benoemd tot ‘anticrisismanager’ en was hij frequent aan de zijde van Zelensky te zien tijdens politieke debatten. Maar hij werd pas echt bekend in eigen land toen hij op 25 februari dit jaar in een filmpje verscheen samen met Zelensky, premier Denys Sjmyhal, minister van Defensie Oleksii Reznikov en Andrii Jermak, chef van de presidentiële staf. “We gaan het land niet verlaten”, sprak Zelensky destijds vanuit het presidentieel paleis in Kiev de Oekraïense bevolking toe, omringd door zijn inner circle.

Een maand later zat Polodjak mee aan tafel in Istanbul voor de eerste poging tot onderhandelingsgesprekken tussen Oekraïne en Rusland. Het lijkt een eeuwigheid geleden, vindt hij zelf. We spreken de man op 1 november, de dag dat de water- en elektriciteitsvoorziening in de Oekraïense hoofdstad is hersteld nadat Russische bombardementen de kritieke infrastructuur een dag eerder had vernield.

De bombardementen op diezelfde doelwitten houden nog altijd aan. Hoe gaan ze in de verschillende steden met de lange stroomonderbrekingen om?

“Bijna 40 procent van de kritieke infrastructuur is vernietigd. Rusland valt dagelijks aan met drones en stuurt nog altijd heel wat kruisraketten op ons af. Intussen geeft het openlijk toe dat het onze energievoorzieningen aanvalt. Wat neerkomt op oorlogsmisdaden; je laat miljoenen mensen zitten zonder elektriciteit, stromend water en verwarming. Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor de voedselvoorraden, zodat de mensen straks ook zonder eten komen te zitten. We proberen de schade te compenseren door snelle reparaties uit te voeren, na een paar uur hebben de mensen meestal opnieuw elektriciteit. Daarnaast hebben we onze luchtafweersystemen, die houden een deel van de drones en raketten tegen. Maar we moeten het natuurlijk wel kunnen volhouden.”

President Zelensky waarschuwt dat mensen straks doodvriezen als de aanvallen op elektriciteitsvoorzieningen aanhouden. Hoe bereidt Oekraïne zich voor op de komende winter?

“Dat is precies waar de Russen op uit zijn; ons laten doodvriezen en intussen tijd winnen zodat ze hun honderdduizenden nieuwe soldaten kunnen trainen. Om de winter door te komen, is het dus cruciaal dat we ons luchtruim zo goed mogelijk blijven verdedigen. We rekenen daarbij op de steun van onze buitenlandse partners. Door de stroomonderbrekingen moeten we heel bewust omgaan met ons elektriciteitsverbruik, zodat we de resterende energie-infrastructuur niet overbelasten. De straatverlichting is in veel steden uit of wordt beperkt en we vragen de bevolking hun energieverbruik tot een minimum terug te schroeven.”

Het filmpje van Zelensky een dag na het begin van de invasie, buiten het presidentieel paleis in Kiev, met Podoljak, premier Denys Sjmyhal, minister van Defensie Oleksii Reznikov en Andrii Jermak, chef van de presidentiële staf. Beeld RV

Hoe ver staat het met de levering van nieuwe wapensystemen uit de VS en Duitsland om het luchtruim te verdedigen?

“Zowel de VS als onze Europese partners beseffen hoe belangrijk de luchtafweersystemen zijn nu Rusland opnieuw zwaar de aanval inzet. De wapenleveringen gaan vooruit, onze luchtafweersystemen zijn onder andere versterkt door de Amerikaanse NASAMS en het Duitse IRIS-T-systeem.

“Daarnaast zijn er heel wat andere Europese luchtverdedigingssystemen die we zouden kunnen gebruiken, ook de oudere types uit de jaren tachtig en negentig zijn nog altijd effectief. Zo’n 80 tot 85 procent van de Russische kruisraketten die nu worden gebruikt, is verouderd materiaal uit de Sovjettijd en kan dus perfect met verouderde luchtafweersystemen bestreden worden.

“Intussen zitten we met een nieuw probleem. Iran probeert zijn kruisraketten via de Kaspische Zee over te brengen zodat de Russische troepen die straks tegen ons kunnen inzetten. Om die te kunnen bestrijden, zijn moderne wapens nodig. We hebben dus nood aan alles en dringen er dan ook op aan om andere luchtverdedigingssystemen zo snel mogelijk te leveren. We worden momenteel vijftig tot zestig keer per dag bestookt met Iraanse Shahed-drones en Russische raketten. Elke dag opnieuw.”

Volgens de Britse inlichtingendiensten zijn er de afgelopen week hypersonische Kinzhal-raketten van Rusland naar Wit-Rusland overgebracht. Wat betekent dat volgens u?

“We begrijpen niet helemaal waarom Rusland deze actie uitvoert. Het zou een waarschuwing aan het Westen kunnen zijn, of nog maar eens een bewijs dat Wit-Rusland de kant van Rusland kiest. Maar het is alleszins een uiterst negatieve ontwikkeling. We houden constant in de gaten wat er gebeurt; er zijn ruim 6.000 nieuwe Russische soldaten in Wit-Rusland gestationeerd, een heel gevaarlijke situatie.”

Intussen heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap geen aanwijzingen gevonden voor de productie van een ‘vuile bom’. Waarom beweerde Rusland dat Oekraïne daarmee bezig was?

“Het is typisch voor Rusland om dit soort desinformatie op de wereld los te laten in een poging de algemene opinie over Oekraïne onder druk te zetten. Waarom zouden we in godsnaam een vuile bom maken en onze eigen veiligheid op het spel zetten? Niettemin moeten onze partners dergelijke uitspraken serieus nemen. Daarom was het een goed idee het IAEA te laten komen. De bevestiging dat Oekraïne niet bezig is met een vuile bom is er nu.”

Hoe is de situatie momenteel in de kerncentrale nabij Zaporizja?

(Diepe zucht) “De Russische Federatie houdt zich totaal niet aan de afspraken die na een eerder bezoek van het IAEA gemaakt zijn. De Russische troepen hebben zich nog altijd niet teruggetrokken, terwijl de afspraak is dat ze op minstens 15 kilometer afstand moeten blijven van elke kerncentrale. Hun artillerie en raketlanceersystemen zijn nog steeds gestationeerd op het terrein van de centrale en er wordt vanaf het terrein geschoten op de nabije omgeving.

“Daarbovenop gedraagt Rusland zich ronduit onbeschoft tegen het Oekraïense personeel dat op de centrale werkt. Sommige werknemers zijn zelfs gearresteerd. Ook is de koelvijver vervuild door de militaire activiteiten errond en dat water stroomt rechtstreeks naar de rivier. Op die manier wordt het ecologische systeem in en rondom de rivier vernietigd. De situatie is dus allesbehalve goed, de kerncentrale ligt er verwaarloosd bij en we zouden graag hebben dat het IAEA Rosatom (Russische staatsbedrijf gespecialiseerd in kernenergie, JDR) een sanctiepakket oplegt.”

Intussen blijft de nucleaire dreiging groot. Wat als Rusland inderdaad tactische kernwapens inzet?

“Het is een duidelijke zaak voor ons: Rusland loopt de kans de oorlog met conventionele wapens te verliezen en dreigt er vervolgens mee nucleaire wapens te gebruiken tegen Oekraïne, een land dat níét over nucleaire wapens beschikt. We kunnen ons er dus niet op voorbereiden, in de zin dat we geen gelijke middelen hebben. Als Rusland zijn dreigementen uitvoert, loopt de nucleaire veiligheid van de hele wereld gevaar. Niet alleen zal het Westen hard terugslaan, een aantal landen zal ook beginnen na te denken over de mogelijke aankoop van illegale kernwapens.”

Podoljak: 'We weigeren Poetin te beschouwen als de onoverwinnelijke duivel zoals een deel van de wereld doet. We geven niet op.' Beeld Kyodo/MAXPPP

Volgens Kyrylo Boedanov, het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst, kan Cherson tegen het einde van de maand bevrijd zijn. Wat denkt u?

“Ik denk dat hij gelijk heeft, al vind ik het einde van de maand wat te optimistisch. Ik schat in dat het nog een paar maanden duurt. Ook Donetsk en Loehansk staan op het spel. Hoe snel de bevrijding van de bezette regio’s zal gaan, hangt momenteel vooral af van de hoeveelheid wapens waarover Rusland beschikt, meer dan van de morele staat van het Russische leger.

“Het wordt sowieso een zware winter. Maar de Oekraïense strijdkrachten laten zich niet tegenhouden door het weer, het zal de voortgang hooguit vertragen. Er wordt zwaar gevochten aan de frontlinies. Dat zullen we moeten volhouden, want we staan tegenover hordes nieuw gemobiliseerde Russische militairen.

“Om hun militaire infrastructuur aan de andere kant van de frontlijn te vernietigen, hebben we raketten nodig die een zekere afstand kunnen afleggen. Het is een kwestie van militaire berekeningen. Als we genoeg versterking hebben, is mijn meest optimistische scenario dat we de oorlog over zes maanden zouden kunnen winnen.”

Er gaan veel geruchten rond over Poetin. Hoelang zal hij het volhouden, denkt u?

“De ontevredenheid in Rusland neemt toe, maar dat gebeurde in het verleden ook en Poetin is er nog steeds. Ondanks alles is de steun van de bevolking nog stevig genoeg om hem in het zadel te houden, de massa bodybags ten spijt. De steun van de Russische politieke elite is daarentegen aan het afbrokkelen en bij elke nederlaag komt Poetin in een groter isolement terecht.

“Intussen gaan wij door, we geven niet op en we weigeren Poetin te beschouwen als de onoverwinnelijke duivel zoals een deel van de wereld doet. Zijn iconische status is aan het instorten, het is een kwestie van tijd.”