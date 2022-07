Musk blaast Twitterdeal af wegens nepaccounts. Maar is dat wel de ware reden?

Met de plompe aankondiging vrijdag van Musk dat hij definitief zijn poging staakt om Twitter over te nemen, komt een einde aan een stormachtige romance van slechts een paar maanden. In goed onderling overleg is dat niet gegaan. Terwijl Musk niets meer met het netwerk te maken wil hebben, wil Twitter niets weten van een breuk. Logisch, het sociale netwerk hangt groggy in de touwen door dalende koersen, weglopend personeel en vooral een zeer ongewisse toekomst.

De officiële reden voor het afbreken van de voorgenomen overname van 44 miljard dollar is onduidelijkheid over de hoeveelheid spamaccounts op het netwerk. Volgens Musk heeft Twitter nooit een goed antwoord gegeven op de vraag welk deel bots en spamaccounts uitmaken van het totale aantal gebruikers. Dat is van invloed op de winstgevendheid van Twitter, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties. Twitter herhaalde donderdag dat het percentage beneden de 5 procent ligt, maar Musk gelooft dat niet.

Poep-emoji

Het gedoe begon eigenlijk al heel snel na het bericht in april dat Musk Twitter wilde overnemen. De jaren daarvoor had de Tesla-topman een haat-liefde-verhouding met het netwerk. De ene keer verklaarde hij zijn liefde, om het daarna weer als een nuffige puber de rug toe te keren. Maar in april kwam het hoge woord eruit: Musk had grootse plannen met Twitter, dat volgens hem makkelijk kon groeien naar 1 miljard gebruikers.

Een paar weken later was de glans er alweer vanaf. Musk reageerde met een poep-emoji op uitspraken van Twitter-topman Parag Agrawal, bekritiseerde de top, bemoeide zich alvast met het beleid door de geschorste oud-president Trump weer een plekje op het netwerk te beloven, maar vooral door ineens twijfel uit te spreken over die spambots.

Twitter gaf hem toegang tot de zogenoemde firehose, de dagelijkse stroom van miljoenen tweets die via het netwerk worden verstuurd. Het kon Musk niet overtuigen; hij bleef volhouden dat het percentage spamaccounts veel hoger moet liggen, zonder hier overigens bewijs voor aan te voeren.

Te hoge prijs

Analisten zetten vanaf het begin vraagtekens bij deze kruistocht tegen spambots. Was dat wel de ware beweegreden van Musk om de pauzeknop in te drukken? In mei zag de wereld er namelijk ineens nogal wat anders uit. Techaandelen raakten de weken ervoor door de stijgende rente en slechtere economische vooruitzichten in een vrije val. Daarmee werd het bod van 54 dollar per Twitter-aandeel veel te hoog. Bovendien was Musk genoodzaakt voor miljarden aan Tesla-aandelen te verkopen, waardoor ook die aanzienlijk in waarde daalden.

Sindsdien ging het van kwaad naar erger: het Twitter-aandeel noteert inmiddels ruim 20 procent lager dan in april. Vanzelfsprekend speelt deze achtergrond geen enkele rol in de officiële juridische documenten die nu zijn ingediend bij bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens Musk overtreedt Twitter door de onduidelijkheid over het aantal nepaccounts de fusieovereenkomst.

‘Juridisch zwak’

Experts betwijfelen echter of dit genoeg reden is om de deal af te blazen. Ann Lipton, hoogleraar corporate governance, noemt het argument tegenover The New York Times “juridisch zwak” omdat het bewijs simpelweg veel te dun is. De gezaghebbende techjournalist Casey Newton voegt daar op Platformer aan toe: “Musk heeft geen greintje bewijs geleverd dat Twitter zijn bots heeft onderschat, of zelfs maar een minimale bewering gedaan dat het aantal bots op het platform gecorreleerd is aan de waarde van het bedrijf.”

De grote vraag is nu wat er gaat gebeuren. Twitter reageerde direct. “We houden vast aan de prijs en de afspraken die gemaakt zijn met Musk en we zijn van plan juridische actie te ondernemen om de fusieovereenkomst af te dwingen”, stelde voorzitter van de raad van commissarissen Bret Taylor in een tweet.

Op het verbreken van de overeenkomst staat voor beide partijen een boete van 1 miljard dollar. Een van de opties is een lange en smerige juridische strijd waarin de kampen elkaar zwart proberen te maken. Maar misschien is er ook wel een uitweg in de vorm van een compromis, waarbij Musk Twitter tegen een veel lagere prijs kan overnemen. Een plan B heeft Twitter immers niet klaarliggen.