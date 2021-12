‘Music (was my first love)’-zanger John Miles (72) overleden

In 1976 scoorde John Miles een wereldhit met ‘Music’. Het nummer groeide uit tot de hymne van ‘Night of the Proms’, waar Miles al tijdens de eerste editie in 1985 te gast was. Sinds het begin van de concertreeks in Antwerpen maakt hij integraal deel uit van de tour, met uitzondering van de twee jaar waarin hij Tina Turner begeleidde als musical director en leadgitartist.

Miles is een muzikale uitdaging nooit uit de weg gegaan, en dat heeft vaak voor opvallende muzikale momenten gezorgd, waaronder zijn duetten met Andrea Bocelli (1995), Michael McDonald (2002), Sharon den Adel (2009), Anastacia (2012), Zucchero (1999), Emily Bear (2017), Lara Fabian (2007), Milow (2018) en Ronan Keating (2016). Daarnaast verzorgde hij covers van onvergetelijke hits van Queen, Led Zeppelin, ELO, Miley Cyrus, Avicii en Van Halen. Deze zomer nog stond hij op de Summer Edition van ‘Night of the Proms’, naast artiesten als Regi en The Starlings.

Naast zijn vrouw Eileen, met wie hij 49 jaar getrouwd was, laat hij een zoon en dochter en twee kleinkinderen na.