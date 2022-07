Muggenbeet in Antwerpen werd pilote fataal: ‘Dat iemand hierdoor overlijdt, is erg uitzonderlijk’

Hoe uitzonderlijk is een overlijden na een muggenbeet?

Muggenexpert Peter Berx: “Het is zeldzaam, maar niet ondenkbaar dat sommigen na een muggenbeet een infectie kunnen oplopen. De Staphylococcus aureus-bacterie moet op de snuit van de mug hebben gezeten. Door de bijtwonde kan de bacterie dan in het lichaam of de bloedsomloop terechtkomen. Staphylococcus aureus is eigenlijk een veelvoorkomende bacterie in onze neus- en keelholtes die normaal gezien snel geneutraliseerd wordt door het immuunsysteem. Dat iemand hierdoor overlijdt, is erg uitzonderlijk.”

Zo’n infectie heeft dus niets te maken met malaria?

“Neen. Bij malaria is er sprake van een parasiet die in de speekselklieren van de mug terechtkomt. Die parasiet gebruikt de mug om van mens tot mens te kunnen gaan. Met staphylococcus aureus is dat anders, die gaat niet actief op zoek. In België zijn al malaria- of tijgermuggen gespot, maar dat is erg occasioneel. Deze zomer lopen mensen dan ook niet het gevaar om plots malaria of een andere tropische ziekte in ons land op te lopen.”

Mensen moeten wel waakzaam zijn als een muggenbeet ontsteekt?

“Klopt. Dat heeft weinig met de mug zelf te maken, maar eerder met de wondjes die er ontstaan doordat er aan een muggenbeet gekrabd wordt. Als je krabt, dan kan de bacterie in het lichaam geraken. De beet van een vogelspin is om die reden even onschuldig als die van een wesp- of bijensteek - de allergische reacties achterwege gelaten. Word je gestoken en merk je dat een muggenbeet er anders uitziet dan gewoonlijk, neem je best contact op met de huisarts. De reactie hangt van persoon tot persoon af, maar het gaat dan bijvoorbeeld om grote bulten of rode vlekken.”

Massaal gaan insmeren met Deet of muggennetjes kopen heeft geen zin?

“Dat moet je niet doen om je veiliger te voelen. Maar je kan het wel doen als je muggenbeten vervelend vindt. Het is wetenschappelijk bewezen dat Deet muggen afstoot. Alle andere muggencrèmes baseren zich op etherische oliën, maar die zijn veel minder werkzaam. We verwachten deze zomer ook meer muggen omdat de weersomstandigheden ideaal zijn voor de muggenpopulatie: er is nu voortdurend stilstaand water en het is warm. Dat is een groot verschil met de zomer van twee jaar geleden, toen het erg droog was.”