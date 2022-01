MR wil niet morrelen aan automatische loonindexering

Met de snel stijgende inflatie in het achterhoofd vrezen de werkgeversorganisaties dat de lonen in ons land te sterk zullen stijgen, wat de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven zou benadelen. De afgelopen dagen pleitten ze voor een indexsprong of andere mechanismen om de indexering te beperken, bijvoorbeeld door de indexering enkel door te voeren bij de lage salarissen.

“De automatische loonindexering vormt het tegengewicht van de wet van 1996 die de loonstijgingen controleert. Als we aan de indexering raken, dan laten we die wet verdwijnen. Daar moeten we eerlijk over zijn. We hebben een systeem dat het evenwicht bewaart en ik ben daar voorstander van”, zei Bouchez.

Naast de sterke stijging van de lonen wijzen de werkgeversorganisaties ook op de stijging van andere kosten, zoals de energiekosten. Bouchez herhaalde andermaal zijn pleidooi om de kerncentrales ook na 2025 open te houden om zo een te sterke afhankelijkheid van de gasprijs te vermijden. In zijn ogen vormt de houding van uitbater Engie, die van mening is dat de termijn voor een levensduurverlenging is verstreken, geen obstakel. De MR-voorzitter benadrukt dat ook andere bedrijven de kernreactoren kunnen uitbaten.

“Het is niet enkel Engie dat een kerncentrale kan uitbaten. Ik herinner me dat Engie in 2018 aan EDF aanbood om de exploitatie van onze kerncentrales over te nemen. Aangezien er geen perspectieven waren, is dat toen niet gebeurd. Maar, als we perspectief bieden, dan zullen er ook wel andere mogelijke uitbaters zijn”, aldus Bouchez.