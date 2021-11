MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez trekt zwaar van leer tegen taxshift in Belgisch voetbal: ‘Dit komt er niet’

De uitval van Bouchez is opvallend, aangezien zijn partij mee in de federale meerderheid zit, en de MR-ministers dus mee aanwezig waren op de ministerraad van 29 oktober waar de wet in eerste lezing werd goedgekeurd. Dat gebeurde volgens de notulen die De Morgen kon inkijken zonder officiële opmerkingen van de MR-aanwezigen.

Volgens het ontwerp van de wet zal er zich vanaf 1 januari een taxshift voltrekken in de voetbalwereld die vooral enkele topclubs miljoenen zal kosten. Belastingkortingen zullen geplafonneerd worden en enkel nog gebruikt mogen worden voor de lonen en begeleiding van jonge, zelf opgeleide sporters en voor de bouw en renovatie van stadions.

Maar daar is Bouchez het dus niet mee eens. “Over dit nieuwe voorstel van fiscale hervorming voor het Belgische voetbal is er geen politiek akkoord”, zo is de MR-voorzitter vanmorgen stellig op Twitter. “Ze zal er dan ook niet komen. Dank u.” Volgens Bouchez willen “sommigen ons voetbal een fiscale doodsteek geven”.

Coalitiepartner Vooruit reageert bij monde van Kamerlid Joris Vandenbroucke, een van de trekkers van de aanpassing van het fiscale gunstregime, verrast. “Dit is niet nieuw en staat uitgebreid in de teksten van het voorontwerp programma-decreet, goedgekeurd door MR-ministers”, reageert hij. Volgens Bouchz klopt dat niet en “is er geen akkoord”.

Dit is niet nieuw. Staat uitgebreid in teksten van voorontwerp programma-decreet, goedgekeurd door MR-ministers. #owngoal https://t.co/gSi18FxPWA — Joris Vandenbroucke (@JorisVDBroucke) 10 november 2021