MR-voorzitter Bouchez wordt reservist in het Belgisch leger

De MR-voorzitter meldde zich in september vorig jaar aan bij het leger. “Het idee is gegroeid toen ik naar de invasie van Oekraïne keek en zag hoe massaal de mensen daar hun land verdedigden. ‘Wat zouden we in België doen in zo’n geval?’, vroeg ik me af. Het is misschien niet erg waarschijnlijk dat zoiets gebeurt, maar onmogelijk is het ook niet. De enige mogelijke conclusie voor mij was om me zelf te engageren en iets te doen voor het land. Samen met een medewerker heb ik me ingeschreven.”

Bouchez, kleinzoon van een beroepsmilitair, schreef zich in voor de luchtmacht. “De bedoeling is om mij op termijn te gebruiken in het CRC (Control And Reporting Centre van de Luchtcomponent, red.), als jurist inzake beveiliging van het luchtruim”, zo laat hij optekenen in Het Laatste Nieuws. Reservisten worden niet alleen opgeroepen wanneer er crisis is, zij moeten ook minstens twee weken per jaar voor het leger werken, in een domein waarin ze zijn gespecialiseerd. Met zijn diploma rechten en zijn ervaring als politiek dossiervreter, lag een juridische functie voor de hand. Maar voor het zover is, moet onderluitenant Bouchez nog ruim vier jaar opleiding volgen. Dan pas wordt hij luitenant.

Bouchez is één van de 5.000 reservisten in ons land. VUB-politicoloog Jonathan Holslag en N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann zitten al in die reserve.