MR-voorzitter Bouchez verdedigt belastingvoordeel voor tweede woning: ‘Waar moeten mensen hun geld anders opzijzetten?’

Bouchez verdedigt zijn standpunt en zegt dat het gunstregime er een is voor de middenklasse, eerder dan voor de rijken. “Stel dat iemand een tweede of zelfs derde huis koopt omdat hij een kleine zelfstandige is, omdat hij dat doen voor zijn pensioen, of zijn kind. Ben je dan rijk?”, zo vraagt Bouchez zich luidop af. De mensen die in België investeren in een tweede of misschien zelfs derde eigendom, zijn volgens hem niet per se rijk. “Als je tot 5.000 euro per maand verdient en een gezin hebt, ben je niet rijk. Als die mensen een beetje geld willen opzijzetten, waar moeten ze het dan zetten? De rente op spaarrekeningen is niet meer interessant en de beurs is gevaarlijk.” De voorzitter besluit dat vastgoed dan een klein voordeel kan bieden.

Vooruit kant zich tegen belastingvoordeel

“Als je twee of zelfs drie woningen kan kopen, moet de overheid daar dan nog bij helpen”, kaatst Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de bal terug. “Moet de overheid zulke tweede en derde woningen blijven subsidiëren met het geld van anderen? Ik vind dat niet terecht. We zullen blijven strijden om dat eruit te halen.”

Waarom Vooruit, dat eveneens deel uitmaakt van de federale regering, dan toch overstag is gegaan? “Als je heel lang moet onderhandelen om een regering te vinden en je wil de coronacrisis en nu ook de klimaatcrisis aanpakken, moet je er soms figuren en partijen bijnemen die bepaalde speciale eisen hebben.”

Geen belastingvoordeel voor eerste woning

Het belastingvoordeel voor een eerste woning werd in Vlaanderen overigens in 2020 afgeschaft. Nogal tegenstrijdig, daar is Bouchez het mee eens. “Dat is een anomalie omdat Vlaanderen het fiscale regime heeft aangepast. In Wallonië en Brussel bestaan er nog wel mechanismen om de eerste woning van de belastingen af te trekken.”

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) moet het belastingvoordeel op termijn verdwijnen. “Dat moet eruit. Vandaag is dat niet meer te verantwoorden”, zei hij in VTM NIEUWS. “Uitstel is geen afstel. Er komen nog begrotingscontroles. Iemand heeft deze veldslag gewonnen, maar de maatregel moet op termijn verdwijnen.”