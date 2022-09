Mountainbiken rond Antwerpen? Het kón

“Vind ik dat we overal moeten kunnen fietsen? Zeker niet. Maar moeten we daarom toestaan dat natuurgebieden met één pennentrek verboden terrein worden voor fietsers?” Nick Schuermans heeft er een beetje de pest in. Dat steekt, want het is een mooie dag en de geograaf doet waar hij in zijn vrije tijd graag mee bezig is: hij fietst op een offroadroute die hij zelf ontwierp.

Dat ontwerpen liep een beetje uit de hand. Onder zijn alter ego ‘De Parcoursbouwer’ tekent Nick routes uit voor fietseventorganisatie Count Me In. Het zijn telkens pareltjes van tochten die voeren langs trage wegen, vergeten straten en prachtige natuur. Hij tuurt er uren voor op kaarten en zoomt, waar het kan, in met Google Street View. Daarna gaat hij zelf op pad en schaaft en slijpt hij bij, tot het naar zijn gevoel helemaal goed zit.

Precies daar, op die onverharde wegen en verbindingspaadjes, groeit de laatste tijd zijn ergernis. In het hele land, maar ook in en rond Antwerpen, worden fietsers geweerd van de mooiste stukken.

“Ik woon nu meer dan tien jaar in Antwerpen en in die tijd heb ik de fietsinfrastructuur serieus zien verbeteren”, aldus Nick. “Met veel bombarie zijn nieuwe fietspaden, fietstunnels en fietsbruggen aangelegd en geopend. Tegelijk heb ik de opties om offroad te fietsen, zien afnemen. Op mijn vast mountainbikerondje zijn ondertussen de Vuile Plas, het fort van Wilrijk en de spoorwegberm ter hoogte van Klein Zwitserland afgesloten.”

‘Krinkelkronkelweg’

In Groot-Antwerpen wonen bijna een miljoen mensen, van wie er honderdduizenden fietsen, rekent Nick voor. “Heel wat van die mensen fietsen recreatief en willen daarbij de begaande paden verlaten. Ik doe dat niet alleen met mijn mountainbike en gravelbike, maar ook als ik met mijn dochters het bos in wil. Zelfs die spontane ritjes leiden tot een gepuzzel waar je kop noch staart aan krijgt.”

Nick verwijst naar het natuurgebied Hobokense Polder, waar in de zomer een openbaar onderzoek liep in het kader van een nieuwe toegankelijkheidsregeling. “Het plan daar is om alle fietsers te verbieden, behalve op de Scheldedijkwegel, de kasseiweg die dwars door het gebied loopt.” Ook in De Uitlegger, een stukje natuur tussen Kapellen en Brasschaat, waar een ‘krinkelkronkelweg’ de loop van een gracht volgt die Nick verwerkte in een route die hij online aanbiedt, is er een bordje gekomen dat fietsers van het bewuste pad weert.

“Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vond ik twee kaarten terug die aangeven waar je wel nog mag fietsen in De Uitlegger. De kaarten gaven een verschillend beeld en klopten niet met het bericht dat uithing in het bos. Ik mailde de boswachter, die me een derde kaart bezorgde met weer een nieuwe inkleuring. Ik wil mensen legaal op pad sturen, maar het wordt stilaan onmogelijk om te begrijpen waar ik nog mag fietsen en waar niet.”

Het pad in De Uitlegger haalde Nick intussen uit de route en tegen het onderzoek in de Hobokense Polder diende hij online een bezwaarschrift in. Sindsdien bleef het stil.

Kapotte infrastructuur

“Die fietsers, dat mag eigenlijk niet”, reageert Danny Jonckheere, voorzitter van de lokale afdeling van Natuurpunt die de Hobokense Polder beheert. “De Hobokense Polder is een beschermd landschap en daar zijn fietsers altijd verboden. De onverharde paden zijn alleen voor wandelaars bedoeld.”

Jonckheere weet dat er regelmatig fietsers opduiken in de polder. “Wij zeggen daar niets van. Wanneer ik routes controleer, doe ik dat tenslotte ook met de fiets. Maar dat georganiseerde, dat zien we liever niet. Als je dat toelaat, krijg je de ene moutainbikevereniging na de andere. Wij steken veel geld en energie in het onderhoud van onze paden. Als die groepen daar dan roefel doorrijden, maken ze onze infrastructuur kapot.”

“Ik snap dat steeds meer mensen met verschillende recreatiedoelen de bossen en de natuur opzoeken”, zegt Nick. “Maar dat kan toch aangenaam samengaan? Bescherm waar moet en leg paden aan die wandelaars en fietsers scheiden, zoals ze in Nederland doen. Nu heerst de onduidelijkheid en willekeur.”

Onlangs hakte de Vlaamse overheid de knoop door over de toegankelijkheid van de Hobokense Polder. Er kwamen vijf schriftelijke bezwaren en één mail binnen. De vraag naar offroad fietsmogelijkheden is niet weerhouden.