Moslimexecutieve wil af van federale subsidies: ‘Politieke bemoeienissen beu’

De executieve krijgt jaarlijks 500.000 euro werkingsmiddelen, maar die hangen wel af van voorwaarden. Voorwaarden waarvan de Moslimexecutieve niet langer wil weten. "Die 500.000 euro zullen we zelf wel bijeenzoeken. We gaan daar onze autonomie niet voor opofferen", aldus Üstün.

Het botst al langer tussen de Moslimexecutieve en bevoegd minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Een paar weken geleden kondigde die aan dat hij de executieve laat doorlichten door de Staatsveiligheid. De minister wil dat de Moslimexecutieve grondig vernieuwt, en liefst snel.

"Daar zijn we ook mee bezig", zegt Üstün. "We weten ook wel dat ons mandaat in maart 2020 was afgelopen. Maar dat was in volle coronatijd, toen de moskeeën dicht waren. Hoe konden we dan verkiezingen houden? Tegen begin volgend jaar is onze vernieuwingsoperatie klaar. We gaan voor een kleinere executieve en we zullen de leden ook voorwaarden opleggen: we willen jonge hoogopgeleiden die goed Nederlands of Frans spreken.”