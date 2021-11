Morgen valt het doek over het proces-De Pauw: 6 artikels over wat er vooraf gebeurde

Donderdag valt in Mechelen het doek over het proces tegen tv-maker Bart De Pauw. Dan weten we of de rechtbank hem schuldig acht aan belaging en overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen. Met deze zes artikels uit ons archief, bent u helemaal mee met wat er vooraf gebeurde.

Lang voor ze bekend zou worden als #MeToo-advocate, nam Christine Mussche (64) het al op voor slachtoffers van familiaal en seksueel geweld. Nooit bracht het haar mensbeeld aan het wankelen. “De meesten onder ons zijn te redden”, zegt ze.

Bij grote dossiers, zoals de zaak-De Pauw, gaat Mussche voor de start van het proces in quarantaine om zich voor te bereiden. Dat doet ze thuis, weg van de prikkels van het kantoor, waar medewerkers haar concentratie niet kunnen doorbreken. Wie dat toch doet, kan soms op een kribbige reactie rekenen.

Lees het portret.



Advocate Christine Mussche. Beeld Wouter Van Vooren

Negen vrouwen beschuldigen televisiemaker Bart De Pauw van grensoverschrijdend gedrag en stalking. Het gaat niet alleen om bekende actrices, maar ook programmamakers en stagiairs bij De Pauws productiehuis Koeken Troef.

Bekijk hier het volledige overzicht.

Beeld Photo News

De afgelopen twintig jaar heeft Bart De Pauw 3,4 miljoen euro winst gemaakt via zijn managementvennootschap Deadliners en zijn productiebedrijf Koeken Troef. Dat blijkt uit een financiële doorlichting die De Morgen uitvoerde. Niet verwonderlijk was vorig jaar het dieptepunt, met een gecumuleerd verlies van 256.000 euro.

Begin november 2017 besliste de VRT de samenwerking met De Pauw met onmiddellijke ingang stop te zetten vanwege grensoverschrijdend gedrag. Op die manier werd de zo goed als enige inkomstenbron van Koeken Troef helemaal afgesloten. De gevolgen waren catastrofaal.

Lees de analyse.

De Pauws productiehuis krijgt intussen wel mondjesmaat nieuwe opdrachten binnen: zo werkte het mee aan de sketchshow 'Influencers' voor SBS. Beeld SBS Belgium

Waarom toch moeten vrouwen steevast verantwoorden waarom hun man uit de bocht gaat? Het is een strijd die ze niet kunnen winnen, schrijft Katrin Swartenbroux. De vraag is actueel nu Ines De Vos, echtgenote van Bart De Pauw, haar man steunt tijdens zijn proces.

“Wanneer er (seksueel) grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, is het aan de slachtoffers, en niet aan de naasten van de dader om de gravitas ervan te beoordelen. Dat mogen we van hen vooral ook niet verwachten”, aldus Swartenbroux.

Lees het essay.

Beeld fotomontage DM

Op de eerste procesdag van het proces-De Pauw gunden de zeven aanwezige vrouwen de tv-maker geen blik. Voor hen is Bart De Pauw al lang geleden van zijn voetstuk gevallen. “Hij was voor velen hier nochtans een jeugdidool”, zei hun advocate Christine Mussche.

Ook blijkt dat De Pauw nagenoeg dezelfde bewoordingen gebruikte in zijn sms’jes naar vrouwen. Het koosnaampje ‘muis’, dezelfde liedjes en karamelgedichten komen steeds weer terug. Volgens de burgerlijke partijen maakt het de tv-maker tot een seriestalker.

Lees hier hoe de eerste procesdag verliep.

Bart De Pauw. Beeld Photo News

Op de tweede zittingsdag in oktober van het proces tegen Bart De Pauw kreeg zijn verdediging het woord. Maar de dag startte met nog een woordje van de vrouwen die zich burgerlijke partij stelden.

Onze journalist Eline Bergmans gaf duiding vanuit de rechtbank: “Het meest frapperend was het moment dat Cafmeyer het woord nam. Ze zei dat het voor haar aanvoelde als een wurging. Ze draaide zich een kwartslag naar de beklaagdenbank en sprak hem rechtstreeks aan om te zeggen dat ze hem nog altijd graag zag, maar niet begreep hoe het mogelijk was dat hij zich zo had gedragen.”

Lees het artikel.