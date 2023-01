Moordende concurrentie op de huurmarkt: ‘Als alleenstaande vrouw ben je géén gewenst profiel’

Een eigen woning kopen? Door de crisis hebben heel wat mensen die droom (even) opgeborgen, zo blijkt uit cijfers van vastgoedkantoren. De actie verplaatst zich naar de huurmarkt, die momenteel met een heuse stormloop kampt.

Toen Ann* (32) op zoek ging naar een ruimer appartement in Gent, begon een calvarietocht die uiteindelijk vijf maanden zou duren. Via vastgoedkantoren reageerde ze op een twintigtal advertenties voor huurpanden, maar dat leidde maar heel uitzonderlijk tot een uitnodiging voor een bezoek. “Het was frustrerend dat ik niet eens de kans kreeg om me voor te stellen. Ik kreeg vaak de vraag of ik dat wel zou kunnen betalen. Ik heb nochtans al jaren een stabiele job, maar als alleenstaande vrouw ben je duidelijk geen gewenst profiel.”

Er heerst een drukte van jewelste op de huurmarkt, tonen cijfers van vastgoedgroep Dewaele. Voor elk huurpand vroegen het afgelopen jaar gemiddeld zestien kandidaat-huurders een rondleiding. Een jaar eerder waren dat er twaalf. Voor één op de tien verhuurpanden waren er zelfs meer dan dertig bezoekaanvragen, met uitschieters boven de tachtig.

Het aantal kandidaat-huurders op de huurmarkt is vooral sinds april toegenomen, toen de koopmarkt begon af te koelen. De hoge inflatie en sombere economische vooruitzichten maakten heel wat mensen voorzichtiger, ook al omdat de gestegen interestvoeten door de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) geld lenen voor een huis minder interessant maakten.

Daardoor blijven huurders langer op de huurmarkt en komt er ook een nieuwe groep kandidaten bij, zoals een groeiend aandeel tweeverdieners. Dewaele zag het afgelopen jaar voor huurwoningen dan ook tot zes keer zoveel kandidaten als bij koopwoningen.

‘Rush op betaalbaarheid’

Binnen die huurmarkt waren er het afgelopen jaar wel veel verschuivingen, alleen al door de sterk gestegen energieprijzen. “Vroeger keken mensen vooral naar de huurprijs van een woning”, zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform. “Door de hogere energiekosten kijken mensen nu eerder naar de totale huurkosten van een woning of appartement. Daardoor kunnen energieverslindende woningen veel duurder uitvallen dan voorheen, en gaan mensen op zoek naar een zuiniger woning.”

Het valt ook op dat de drang naar ruimte, die een sterke opleving kende tijdens de coronacrisis, inmiddels weer gaan liggen is. Bij vastgoedkantoor Realo zagen ze tijdens de coronacrisis dat het aantal mensen die een minimale bewoonbare oppervlakte aan hun zoekopdracht toevoegden met maar liefst 300 procent steeg. Vandaag is dat weer gezakt tot op het niveau van voor corona.

Ook vastgoedgroep Dewaele spreekt veeleer over een ‘rush op betaalbaarheid’: de prijs van appartementen is feller gestegen dan die van huizen, en de prijs van kleinere appartementen is sneller gestegen dan die van grotere appartementen. “In de huidige context van hoge energieprijzen zijn appartementen, waar je nu eenmaal minder oppervlakte moet verwarmen, voor veel mensen duidelijk interessanter”, zegt Filip Dewaele, gedelegeerd bestuurder van Dewaele Vastgoedgroep.

De toegenomen interesse voor de huurmarkt - al dan niet noodgedwongen - lijkt al langere tijd bezig. Bij Realo ging in 2019 een vijfde van de bezoeken om huurwoningen, in 2022 was dat al 38 procent. Toch is er aan de aanbodkant weinig veranderd. “In 2019 was ongeveer een derde van de aangeboden woningen voor verhuur, en vandaag is dat ongeveer hetzelfde”, zegt Fabrice Luyckx, onderzoeker bij Realo. “We zien dus dat de markt zich niet aanpast aan de toegenomen vraag naar huurwoningen.”

Voor de vele kandidaat-huurders op de krappe huurmarkt betekent dat alsmaar meer concurrentie. “Dat betekent niet meteen dat kandidaten tegen elkaar opbieden”, zegt Filip Dewaele. “Een verhuurder is vooral op zoek naar iemand die stipt betaalt en het huis goed onderhoudt. Maar door de schaarste zijn er nu eenmaal veel meer goede kandidaten.”

Loonbriefje gevraagd

Dat is nog duidelijker het geval in centrumsteden als Gent. Zo merkte Ann dat bij advertenties via immokantoren vaak naar loonbrieven werd gevraagd nog voor ze op bezoek kon voor een appartement. Een keer werd haar zelfs gevraagd om een bedrag van enkele honderden euro’s over te maken nog voor ze de eigenaars kon spreken.

Uiteindelijk gooide ze het over een andere boeg en ging ze louter in op aanbod van particulieren die zelf hun pand online zetten. “Ik heb snel gereageerd op een appartement en had het geluk dat de eigenaars me het voordeel van de twijfel gaven. Het is wel jammer dat dat op die manier moet. Als er zo’n schaarste is op de markt, sta je als er alleenstaande duidelijk niet sterk voor.”

De vrees bestaat dat de krapte op de huurmarkt de komende jaren alleen zal toenemen, omdat de Vlaamse regering de registratierechten bij de aankoop verhoogde en de federale overheid vanaf 2024 het belastingvoordeel voor leningen voor investeringspanden afschaft. “Zo ontmoedig je investeerders om nieuwe huurwoningen te creëren", zegt Filip Dewaele.

De Vlaamse regering maakt wel tot 575 miljoen euro vrij om ruim 6.000 huurwoningen te bouwen via een systeem van ‘geconventioneerde verhuur’. “Een positief signaal”, vindt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform. “Al vrezen we dat het een heel dure en tijdrovende ingreep is. Voor een grote groep huurders die krap bij kas zitten, gaat dit op korte termijn weinig verschil maken.”

*Ann wou niet met haar echte naam in de krant.