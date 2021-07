‘Moordbende’ van topgangster Ridouan Taghi steeds meer in beeld voor aanslag op Peter R. de Vries

Opsporingsbronnen bevestigen de familiaire band, meldt De Telegraaf. Hier wordt in het onderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries nadrukkelijk naar gekeken.

Jaoud ‘Joey’ W. werd in 2015 opgepakt in het onderzoek 26Koper naar de vondst van een enorm wapenarsenaal in Nieuwegein en het voorbereiden van liquidaties. Hij werd door politie en Openbaar Ministerie beschouwd als de leider van de groep. Toen was Taghi nog niet in beeld. W. werd in hoger beroep veroordeeld tot dertien jaar cel en zit nog vast.

W., ook wel ‘Boek’ genoemd in het milieu, komt uit Tiel. En dat is precies de plaats waar de dag na de aanslag op Peter R. de Vries een pand van verdachte Delano G. uit Rotterdam werd doorzocht.

Jaoud ‘Joey’ W. zat volgens eerder onderzoek van Het Parool ook in de jeugdbende BAD Boys van Ridouan Taghi, waarbij BAD staat voor ‘black and deadly’.

De neef van Jaoud ‘Joey’ W. is dus de vermoedelijke schutter van de aanslag op Peter R. de Vries. De 21-jarige Delano G. uit Rotterdam kwam als tiener meerdere malen in aanraking met de politie, meldt de NOS. Hij werd onder meer veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie.

Hij heeft tweemaal een gewelddadige straatroof gepleegd. Ook werd hij veroordeeld vanwege afpersing, vijf woninginbraken, één poging daartoe en openlijke geweldpleging. Als minderjarige stond hij onder toezicht van de jeugdreclassering.

G. en de 35-jarige Kamil E., die de vluchtauto zou hebben bestuurd, werden binnen een paar uur na de aanslag aangehouden op de A4.

E. woont in het Gelderse Maurik en komt oorspronkelijk uit Polen. In zijn thuisland stond hij te boek als veelpleger, melden Poolse media. Ook in Nederland kwam E. in aanraking met de politie. Vorige week werd hij opgepakt vanwege bedreiging, mogelijk met een vuurwapen. Een wapen werd echter niet gevonden en na een nachtje in de cel was hij weer op vrije voeten; vier dagen voor de aanslag op De Vries.

Een motief voor de aanslag is nog niet bekend. Wel zeggen bronnen ook tegen de NOS dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar een verband met het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi.