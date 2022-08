Moord op Nigeriaanse straatverkoper leidt tot fel racismedebat in Italië

De 39-jarige Alika Ogorchuckwu werd afgelopen vrijdag vermoord in Civitanova Marche, een kustplaats aan de Adriatische Zee. Hij probeerde een zakdoek te verkopen aan een vrouw, maar haar partner was daar niet van gediend en ging door het lint. In Italië reageert men geschokt op het nieuws, en niet alleen vanwege de gebeurtenis zelf: vele omstanders grepen snel naar hun telefoon om de mishandeling te filmen, maar niemand greep in. Pas nadat de dader was gevlucht, renden mensen richting de man en poogden hem te reanimeren.

Vooral omdat de omstanders zo passief toekeken, wordt Ogorchuckwu in de krant La Repubblica omschreven als ‘onze George Floyd’. De moord komt op een politiek gevoelig moment. Al jaren voert Italië een extreem fel migratiedebat. Met de zeer rechtse partijen Fratelli D’Italia, Lega en de Vijfsterrenbeweging als potentiële winnaars van de verkiezingen eind september, beloven migratie en racisme belangrijke onderwerpen te worden in de campagne.

Volgens sommige Italianen hebben die partijen dan ook bloed aan hun handen. De fractievoorzitters van Fratelli D’Italia en Lega reageerden spijkerhard op insinuaties dat zij de moord niet zouden veroordelen, iets wat ze in werkelijkheid snel hadden gedaan. “Voordat je de dood van de arme Alika gebruikt voor je pijnlijke propaganda, zou je niet op zijn minst solidariteit kunnen betuigen met de familie?”, reageerde Fratelli D’Italia-voorvrouw Giorgia Meloni op een bericht van een journalist die haar betichtte van ongevoeligheid. Volgens Lega-leider Matteo Salvini probeert de “wanhopige linkerzijde” hem “en miljoenen Italianen” van racisme te beschuldigen.

Rechtvaardigheid voor Ogorchuckwu

De politie doet nog onderzoek naar de moord, maar een lid van het onderzoeksteam zei maandag al dat het conflict lijkt te zijn ontstaan door “futiele redenen, geen racisme”. Om wat geld te verdienen, greep Ogorchuckwu de arm van de voorbijganger en vroeg haar om munten. Volgens Italiaanse media zou hij haar met “bella” (schoonheid) hebben aangesproken. De partner van de vrouw reageerde furieus en pakte de wandelstok van de straatverkoper, die gehandicapt was. Daarmee sloeg hij hem zo hard dat Ogorchuckwu op de grond viel. Daarna sloeg de man hem dood, mogelijk terwijl hij hem wurgde.

De politie had al snel een verdachte in het vizier en arresteerde zaterdag een 32-jarige man op verdenking van moord en diefstal. Hij zou ook de telefoon van de straatverkoper hebben meegenomen. Het proces van de verdachte begon maandag. De afgelopen dagen kwam al naar buiten dat er psychische stoornissen bij hem zijn vastgesteld.

Ogorchuckwu woonde sinds tien jaar in Italië en was in het bezit van een werkvergunning. Hij was een periode fabrieksarbeider, maar raakte betrokken bij een auto-ongeluk waaraan hij blijvend letsel overhield. In het toeristische Civitanova Marche verkocht hij zakdoeken en aanstekers om toch wat geld te verdienen. Hij laat een vrouw en twee kinderen van 10 en 8 jaar achter.