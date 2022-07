Moord in Molenbeek: hoe een geschil over een flatje van 50 vierkante meter fataal escaleerde

In zijn Brusselse stamcafé de Archipel was Jan-Willem Peeters vaak de laatste klant. “Hij zei kort voor zijn dood dat hij niet naar huis durfde”, zegt een vriend. “Hij had het altijd weer over dat huurconflict. Hij ging er vaak chill mee om, soms iets minder. Jan-Willem zei dat zijn huisbaas hem zou komen vermoorden.” En dat is exact wat de jurist uit Overijse overkwam.

“Op dinsdag 5 juli omstreeks 21.30 uur werd er meerdere keren geschoten op Jan-Willem Peeters toen hij in zijn wagen zat”, klinkt het in een opsporingsbericht. “Zijn VW Golf stond geparkeerd op de oprit van zijn woning in de Serenadestraat in Molenbeek.”

Even werd gedacht aan een drugsgerelateerde executie, maar reacties van vrienden op sociale media leidden de politie naar Jan-Willems ex-huisbaas Semun K. Hij werd twee dagen na de moord met zijn broer Lukman gearresteerd en bekende de moord.

Vrederechter

Tot in 2017 zijn Semun K. en echtgenote Agatha huurders van de opa van Jan-Willem, die zijn hele leven een huis langs de Brusselsesteenweg 237-239 in Overijse bewoonde. Het is een woning met vier slaapkamers en op de eerste verdieping een flatje van 50 vierkante meter waar de kleinzoon al jaren gratis woont. K. heeft het lastig om de huur te betalen en vindt een akkoord met opa. Die verkoopt hem het huis voor 200.000 euro. K. weet daarvoor een lening te regelen door het appartement van zijn broer op te gevan als onderpand. De verkoop gaat gepaard met een apart contract voor Jan-Willem, die zal huren aan 600 euro per maand. Het contract bepaalt dat de huur pas begint te lopen na 1 maand. In die maand horen de K.’s de flat te voorzien van nieuwe ramen en aparte meters voor gas, water en elektriciteit.

De K.’s hebben kennelijk nooit goed begrepen wat ze hebben ondertekend. “Het ging vanaf het begin mis”, doen Semun en zijn vrouw Agatha K. op 7 april 2021 hun beklag in de krant La Dernière Heure. “Hij heeft ons nooit huur of waterverbruik betaald.”

De K.’s en Jan-Willem Peeters zijn sinds 2018 maandelijks vaste klanten bij de vrederechter in Overijse. Die kan enkel constateren dat de K.’s hun deel van de verbintenis niet nakomen en veroordeelt hen tot een dwangsom van 150 euro per dag waarin dat zo blijft. “De huisbaas draaide de waterkraan dicht, brak in, vernielde Jan-Willems inboedel”, zegt een vriend. “Dus begon hij telkens een nieuwe procedure. Jan-Willem was jurist en een sterke believer in de rechtsstaat. En hij was best koppig. Hij zat dan wel zonder water, maar ging bij vrienden douchen.”

2 miljoen euro

Als de vrederechter begrijpt dat de K.’s zich niks aantrekken van de dwangsom, voegt hij er nieuwe toe: 100 euro per dag voor een te herstellen trap, 250 euro per dag zolang de meters niet zijn verplaatst, 150 euro per dag waarin het water niet wordt aangesloten. De K.’s breken nog eens in, timmeren planken voor de deur van Jan-Willem, waarop de vrederechter nog eens een 500 euro per dag toevoegt zolang die niet weg zijn.

Op 9 september 2021 staat Semun K. nogmaals La Dernière Heure te woord. Hij zit rond die tijd aan 300.000 euro aan dwangsommen en de krant ontwaart een communautair geschil: “Semun denkt dat hij zich als Franstalige niet zo goed kon uitdrukken en daardoor geen gehoor vond.”

Acht vonnissen

In totaal worden er acht vonnissen geveld, allemaal in het voordeel van Jan-Willem. Met als gevolg dat een deurwaarder midden 2021 aanbelt aan de Brusselsesteenweg met een 12 pagina’s lang exploot. Onmiddellijk te innen bedrag: 2.091.334,64 euro. Het is de laatste stap voor een gedwongen verkoop: niet enkel van het complete huis in Overijse, maar ook van dat van Lukman K. die in 2017 zijn woonst in Etterbeek als onderpand heeft ingebracht voor zijn broer. Niet enkel Semun en Agatha, zwanger van een derde kind, zullen uit hun huis worden gezet, ook zijn broer.

“Normaal staat op dwangsommen een maximum”, zegt erevrederechter Jan Nolf. “Om te vermijden dat het een atoombom wordt. Een dwangsom dient om onwil te deblokkeren, maar kan een conflict ook doen escaleren.”

Het rouwbericht van het slachtoffer. Beeld RV

En zo geschiedt. Op 20 juni verschijnt het huis op biddit.be. Vraagprijs: 140.000 euro. Een nieuwe koper wordt snel gevonden en op vrijdag 8 juli moet Jan-Willem als beslagleggende partij bij de notaris de laatste resterende handtekening gaan plaatsen om de gedwongen verkoop te officialiseren.

“Hij keek erg uit naar die dag, die hem van dat hele geschil zou verlossen”, zegt een vriend. “Er liepen wel nog twee procedures. In één ervan ontdekte Jan-Willem tot zijn afgrijzen dat de advocaat van K. in zijn stukken zijn nieuwe adres in Molenbeek had vermeld. Hij had al meermaals bij de politie klacht ingediend wegens doodsbedreigingen, maar de politie kon alleen een proces-verbaal opstellen.”

In zijn laatste dagen leeft Jan-Willem als een schim. Hij durft zijn woning in Molenbeek amper nog te benaderen, hangt 36 uur voor zijn dood nog tot 7 uur ’s ochtends op café in de hoop te kunnen overnachten op iemands sofa. Als hij op dinsdagavond even in Molenbeek moet zijn, wordt hij opgewacht door Semun K. “De dader vluchtte weg met een zwarte Audi Q2”, zegt het opsporingsbericht. “Tijdens zijn vlucht heeft hij voorwerpen uit de wagen gegooid.”

De politie is nog op zoek naar het moordwapen. Jan-Willem Peeters wordt op zaterdagochtend begraven op het kerkhof van Jezus-Eik.