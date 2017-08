Mooi weer voor de boeg

Vandaag krijgen we rustig weer met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan hier en daar kan nog een buitje vallen. Ten zuiden van Samber en Maas is het in de voormiddag nog lange tijd zwaarbewolkt en grijs. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 21 graden in het centrum van het land.



De volgende nacht blijft het droog met een afwisseling van brede opklaringen en later vanaf het zuiden ook meer wolkenvelden. Hier en daar kan er zich nevel of een lokale mistbank vormen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke en later in de nacht uit zuidoostelijke richtingen.



Morgen blijft het droog met afwisselend en enkele wolkenvelden. Het wordt ook warmer met maxima van 20 graden in de Hoge Ardennen tot 23 of 24 graden elders in het land bij een zwakke en overwegend zuidoostelijke wind.



Dinsdag neemt de bewolking toe en daarmee ook de kans op buien en een onweer. De temperaturen stijgen wel tot 22 graden aan de kust en 27 graden in de Kempen. Woensdag wordt het overwegend droog en vrij zonnig met maxima van 19 tot 23 graden. Vanaf donderdag verwachten we opnieuw wisselvallig en winderig weer met regelmatig regen of buien, soms ook onweersbuien.