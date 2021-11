Monty Python-acteur John Cleese zet zichzelf op zwarte lijst vanwege vrijheid van meningsuiting

Het gezicht van Monty Python reageerde hiermee op berichten dat het genootschap een zwarte lijst met ongewenste gasten aan het aanleggen was. Dat volgde op een optreden, begin deze week, van de kunsthistoricus en televisiemaker Andrew Graham-Dixon. Tijdens het presideren van een debat reciteerde hij een toespraak van Adolf Hitler over kunst, om aan te geven dat “slechte smaak en slechte moraliteit vaak hand in hand gaan”.

Onder druk van medestudenten die zich gekwetst voelden besloot Cambridge Union-voorzitter Keir Bradwell om Graham-Dixon als eerste op een aan te leggen zwarte lijst te plaatsen. De kunsthistoricus was verbaasd. Tegenover de BBC verklaarde Graham-Dixon dat hij Hitlers racisme en antisemitisme juist had aangevallen. Voormalig Union-voorzitter Andrew Lownie noemde de lijst ‘Stalinistisch’.

Monty Python-sketch

Via Twitter liet Cleese weten af te zien van zijn bezoek aan zijn alma mater. “Ik keek ernaar uit om deze vrijdag te spreken met studenten van de Cambridge Union,” schreef hij, “maar ik hoorde dat iemand op de zwarte lijst is gezet voor het nadoen van Hitler. Het spijt me te zeggen dat ik iets soortgelijks heb gedaan in een Monty Python-sketch, dus ik zet mezelf op de zwarte lijst voordat iemand anders het doet.”

Na deze interventie van Cleese maakte de Cambridge Union bekend dat er toch geen zwarte lijst komt. Bradwell zei dat vrijheid van meningsuiting voorop staat. Die vrijheid staat steeds vaker ter discussie op Britse universiteiten. Begin dit jaar vergeleek Rowan Atkinson, die net als Cleese zijn eerste toneelervaring opdeed in Cambridge, de ‘cancelcultuur’ met middeleeuwse meuten die zoeken naar mensen om te verbranden.

Onlangs kwam de universiteit van Sussex in het nieuws nadat de filosoof en feminist Kathleen Stock was opgestapt omdat ze zich geïntimideerd voelde door studenten. Deze professor heeft inmiddels een betrekking gevonden op The University of Austin, die bekend staat om de vrijheid van expressie. Medeoprichter van deze Amerikaanse universiteit is Niall Ferguson, de bekende historicus die getrouwd is met Ayaan Hirsi Ali.