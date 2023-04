Montenegro krijgt na ruim dertig jaar andere leider: ‘Binnen vijf jaar zullen we ons land de EU binnenloodsen’

Econoom Jakov Milatović was pas 5 jaar oud toen zijn rivaal Milo Đukanović in 1991 voor het eerste premier werd. Zondag versloeg hij Đukanović, die sinds het begin van de jaren negentig steeds afwisselend premier en president van Montenegro was, tijdens de presidentsverkiezingen.

De centrumrechtse Europa-Nu!-beweging van Milatović noemt zichzelf sociaal en economisch liberaal, en won van de Democratisch-Socialistische Partij van Đukanović. Ruim 70 procent van de 542.000 stemgerechtigde Montenegrijnen kwam zondag naar de stembus. Milatović kreeg 60 procent van de stemmen. Verschillende waarnemingsorganisaties rapporteerden zondag onregelmatigheden bij stembureaus.

“Montenegro heeft gekozen, en die keuze respecteer ik”, reageerde Đukanović zondagavond op de uitslag. “Ik wens Milatović een succesvol presidentschap, en ik wens dat Montenegro een succesvol land blijft.” De Democratisch-Socialistische Partij van de oud-president was al enkele jaren bezig aan een neergang in de peilingen en leed eerdere verliezen bij parlementaire en lokale verkiezingen.

‘Colombia van de Balkan’

Montenegro wacht, zoals een groot deel van de westelijke Balkan, nog altijd op toetreding tot de EU; het is al sinds 2002 kandidaat-lid, maar vormde toen nog één land met Servië. Na een referendum werd het in 2006 onafhankelijk mét behoud van het kandidaat-lidmaatschap. In 2017 trad het kleine landje (620.000 inwoners) toe tot de NAVO.

“Binnen vijf jaar zullen we Montenegro de EU binnenloodsen”, zo beloofde Milatović zondag na de uitslag tegenover zijn aanhangers. Eerder liep de toetreding vooral stuk op de corruptie die welig tierde in het land, iets waartegen de nieuwe president beloofde hard op te treden. Tijdens de campagne beschuldigde Milatović zijn rivaal ervan dat hij Montenegro tot het ‘Colombia van de Balkan’ had gemaakt. Daarmee verwees hij naar de reputatie van het land als smokkelroute voor onder meer sigaretten.

Hoewel de rol van Montenegrijnse president grotendeels ceremonieel is, wordt de overwinning van Milatović vooral als belangrijke voorspeller gezien voor de parlementaire verkiezingen in juni. Als de partij ook daar een overwinning weet te behalen, zou dat de impasse waarin de politiek verkeert kunnen doorbreken. Vorig jaar viel de regering vanwege een controversieel akkoord met de Servisch-orthodoxe kerk, die de Montenegrijnse onafhankelijkheid van Servië niet volledig erkent.

Tijdens de campagne waarschuwde Đukanović en andere critici dat de partij van Milatović een verlengstuk zou zijn van Aleksandar Vučić, en net als de Servische president ook sympathie voor Rusland zou koesteren. Zelf ontkent Milatović die suggestie met klem. Wel kreeg hij in de verkiezingsrace steun van pro-Servische kandidaten en was ook Vučić er zondagavond snel bij om zijn Montenegrijnse collega te feliciteren.