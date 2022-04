Monsterfiles op snelwegen en urenlange wachtrijen op luchthavens in VK

Op de M20 naar Dover, de voornaamste toegangspoort tot het Europese vasteland, staan meer dan tweeduizend vrachtwagens over een lengte van dertig kilometer stil. Personenauto’s kunnen de monsterfile wel passeren, maar ook gewone toeristen zullen te maken krijgen met lange wachttijden. Het is de grootste drukte sinds Kerstmis 2020, toen stakingen in Frankrijk en prebrexitbevoorradingen dagenlange files veroorzaakten.

Nu spelen vooral de problemen bij P&O een rol, de veermaatschappij die verantwoordelijk is voor de Kanaal-oversteek. Drie weken geleden heeft P&O alle bemanning vervangen door goedkope arbeidskrachten. Dat heeft geleid tot grote logistieke problemen en een ruzie met de Britse regering. Plaatsvervangende veerdiensten kunnen de grote paasdrukte niet aan. Brexitgerelateerde IT-mankementen bij de Britse douane verergeren de situatie.

Personeelstekort

Ook Britten die het land via de lucht willen verlaten ondervinden problemen. Op luchthavens, die van Manchester voorop, zijn lange rijen wachtenden omdat vliegmaatschappijen kampen met personeelstekorten. Tijdens de lockdowns hebben veel mensen ander werk gevonden. Hoewel de coronacrisis al voorbij is, bestaat er nog steeds een ‘pingdemie’: werknemers die niet op het werk verschijnen na een positieve test.

De behoefte om weer te vliegen is ondertussen terug op het oude niveau, wat goed is voor de toeristische sector. Thuisblijven is na twee jaar van lockdowns een weinig aantrekkelijk vooruitzicht voor veel Britten. Deze wanverhouding tussen vraag en aanbod leidt dagelijks tot gemiddeld honderd geannuleerde vluchten. Britten die de trein willen pakken moeten ook flink tijd uittrekken om op hun plaats van bestemming te komen. Tijdens de paasdagen zijn veel spoorwerkzaamheden gepland.