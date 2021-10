Mondmasker verplicht, afstand houden, en de coronapas: in deze gemeenten gelden al extra coronamaatregelen

Mag het nu, of niet, de coronapas zelf invoeren? Vrijdag besliste de Vlaamse ministerraad nog om de toepassingsgebieden van het Covid Safe Ticket (CST) niet verder uit te breiden. Burgemeesters mogen wel andere lokale maatregelen nemen om de besmettingen in hun gemeenten proberen in te dijken, zoals een mondmaskerplicht.

Gisteren klonk het bij Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) dan weer dat burgemeesters wel degelijk het recht hebben om de coronapas op te leggen voor bepaalde activiteiten, mits overleg met de provinciegouverneur en een goede motivatie. Dat zeiden ze in De zevende dag.

In de Vlaamse rand vragen verschillende burgemeesters al langer om zelf maatregelen te kunnen nemen, maar botsten ze daar tot nu toe op bepaalde restricties in het juridische kader. Zo voerden Wemmel en Vilvoorde wel al de coronapas in voor culturele activiteiten en voorstellingen, ook al zijn er minder dan 500 aanwezigen, en moet het mondmasker gedragen worden bij de gemeentelijke diensten. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) wil daarbovenop graag het CST invoeren in bijvoorbeeld fitnesscentra, aangezien Brusselse jongeren nu naar zijn gemeente trekken om te komen sporten zonder coronapas.

Volgens de Vlaamse regering is er echter geen wettelijke basis om de toepassing van het Covid Safe Ticket uit te breiden tot andere sectoren, zo klonk het tot nu toe altijd. Maar volgens minister Beke en gouverneur Berx kan het dus wel, al werd dat meteen weer genuanceerd bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Het is nu wachten op een omzendbrief van Somers waarin de bevoegdheden van de burgemeesters zullen worden toegelicht.

Wevelgem was een van de eerste gemeenten in Vlaanderen om vorige week strengere maatregelen te nemen. En ironisch genoeg mocht het bedankingsfeest voor de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum daar als eerste de gevolgen van ondervinden. Voor lokale evenementen van meer dan 100 personen in een binnenruimte is sinds vrijdag namelijk het Covid Safe Ticket verplicht.

De West-Vlaamse gemeente nam de beslissing in overleg met de gouverneur omdat het aantal besmettingen vorige week plots explosief steeg, en dat ondanks een vaccinatiegraad van 95 procent bij de volwassenen. De uitbraken situeren zich vooral bij jongeren in de deelgemeente Gullegem, waar meer dan 100 leerlingen en leerkrachten op een school positief bleken te zijn.

De naburige gemeenten Anzegem en Zwevegem namen ook al (minder drastische) maatregelen. In Zwevegem zijn de buitenschoolse activiteiten geschrapt voor leerlingen van een school met veel besmettingen, in Anzegem raadt het gemeentebestuur aan om diezelfde activiteiten te schrappen voor min-12-jarigen.

Wommelgem gaf alle lagereschoolleerlingen afgelopen weekend de kans zich te laten testen. Van de 390 geteste kinderen bleek uiteindelijk een vierde positief te zijn. Frank Gys (N-VA), burgemeester van de Antwerpse gemeente, had het over “zeer slechte cijfers”. Alle activiteiten voor min-12-jarigen zijn geannuleerd, verschillende scholen gesloten. Volgende zaterdag wordt er opnieuw getest.

Na een reeks besmettingen op de lokale kermis telt Oudsbergen vandaag de hoogste incidentie van Vlaanderen: in totaal 341 besmettingen in twee weken tijd, of 1.450 besmettingen per 100.000 inwoners. Aan de inwoners van de Limburgse gemeente is daarom gevraagd om minstens tot en met komende vrijdag hun contacten te beperken, en vaker het mondmasker te dragen op drukke plaatsen.