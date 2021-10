Mondmasker maakt comeback in lagere school: ‘We moeten optreden waar de problemen zich stellen’

Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar moeten na de herfstvakantie weer een mondmasker dragen. De maatregel moet het snel stijgend aantal coronabesmettingen in het lager onderwijs tegengaan. Afwachten of dit volstaat.

“We willen de scholen maximaal openhouden en het recht op leren garanderen, maar we moeten ook optreden waar de problemen zich stellen en dat is nu vooral bij de kinderen in het lager onderwijs”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij vergaderde woensdagavond met zijn vaste ‘onderwijsgroep’, waarin onder meer virologen, de onderwijskoepels, de vakbonden en de CLB’s samenzitten om het coronabeleid op school vorm te geven.

De voornaamste ingreep: na de herfstvakantie moeten leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar opnieuw een mondmasker dragen. “Maar met de nodige afstand en met voldoende ventilatie kan het masker af in de klas”, verduidelijkt Weyts. Ook op de speelplaats moeten kinderen geen mondmasker dragen. Een mondmaskerplicht in de eerste jaren van het lager onderwijs acht Weyts praktisch onhaalbaar, omdat deze kinderen “nog niet matuur genoeg” zijn om een mondmasker steeds correct te dragen. Dit was ook eerder in de pandemie de inschatting.

Razendsnelle stijging

De aantal besmettingen in het lager onderwijs is de afgelopen weken razendsnel gestegen. Volgens gezondheidsinstituut Sciensano circuleert het coronavirus in geen enkele andere leeftijdsgroep zo sterk als bij lagereschoolkinderen. De hoge besmettingsgraad heeft te maken met het feit dat ze niet gevaccineerd zijn en dat ze veel nauwe contacten hebben. In het middelbaar onderwijs stelt zich momenteel geen probleem. Daar doen de vaccinaties hun werk.

Naast de mondmaskerplicht komt er een einde aan de huidige quarantaineregels op school, die volgens Weyts en de onderwijskoepels veel te veel kinderen nodeloos en zonder symptomen thuishouden. De voorbije twee weken ging het om ruim 28.000 kinderen. “We zijn hier tevreden over. Dit was voor iedereen frustrerend”, reageert Koen Pelleriaux, de topman van het GO!

Voortaan worden kinderen jonger dan twaalf enkel nog getest als ze symptomen hebben. Vlaanderen behoudt wel een procedure om op te treden tegen ‘clusteruitbraken’. Een klas moet een week in quarantaine zodra binnen een week vier besmettingen worden vastgesteld.

Rekenen op herfstvakantie

Een verlengde herfstvakantie komt er niet. Die maatregel zou veel ouders met een opvangprobleem opzadelen. Het gevaar bestond dat (kwetsbare) grootouders dan werden ingeschakeld als oppas. In principe blijven de nieuwe regels van kracht tot de kerstvakantie, maar er komen tussentijdse evaluaties. Op maandag 15 november staat de eerste ingepland.

Of dit alles volstaat? Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) heeft zijn twijfels. Hij rekent toch vooral op de herfstvakantie om de circulatie van het coronavirus in de lagere scholen te vertragen. “Voor mondmaskers in de eerste jaren was er weinig animo - wat ik begrijp. Klassieke mondmaskers zijn sowieso te groot voor die kinderen. En over vaccinaties voor kinderen onder twaalf jaar wil men niet discussiëren zolang er geen vaccin officieel is goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep. Dan kom je uit bij dit lauw beleid, waarbij het hopen is dat de herfstvakantie soelaas brengt.”