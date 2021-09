Mogi Bayat dient na RTBF-reportage klacht in wegens laster en schending onderzoeksgeheim

In die reportage over ‘Operatie Zero’ (‘Operatie Propere Handen’), de zaak rond fraude en matchfixing in het Belgische voetbal, wordt onder meer geopperd dat Bayat de play-offs van de Jupiler Pro League in het seizoen 2013-2014 zou beïnvloed hebben door luxehorloges uit te delen aan spelers.

“Met grote verwondering werd vastgesteld dat het federaal parket in het huidig stadium van het onderzoek medewerking verleent aan een uitzending waarin op uiterst selectieve wijze stukken en processen-verbaal van een lopend gerechtelijk onderzoek worden tentoongespreid”, klinkt het in een schriftelijke reactie.

Tendentieus

Volgens Bayat en zijn advocaat zijn die stukken bovendien tendentieus gekaderd en in deeltjes leesbaar in beeld gebracht om daaraan verhalen en conclusies te koppelen die ver van de realiteit staan. Mogi Bayat was al even verbaasd over de aantijgingen, op basis van al dan niet anonieme getuigenissen, dat hij wedstrijden zou hebben beïnvloed, aldus nog de advocaat, die eraan toevoegt dat die beweringen met klem worden ontkend: “Meer zelfs, het intensieve onderzoek heeft niet één overtuigend element opgeleverd dat zou wijzen in de richting van enige beïnvloeding van welke wedstrijd dan ook.”

Bayat en zijn advocaat hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket uitgenodigd om verder onderzoek te voeren naar enige matchfixing, en hebben intussen klacht ingediend voor laster en voor schending van het geheim van het onderzoek.

“Mogi Bayat betreurt dat de sereniteit, tot dewelke hij door zijn stilzwijgen steeds heeft bijgedragen, op dergelijke schandelijke wijze wordt doorbroken in een ongeziene en onherstelbare beschadigingsoperatie die zijn vermoeden van onschuld, zijn rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces, miskent. In dezelfde zin betreurt hij vandaag er op deze wijze toe te worden gedwongen zijn verdediging al in het publiek waar te nemen.”