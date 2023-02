‘Mogelijk waren de Chinezen vooral geïnteresseerd in de respons van de VS’: David Criekemans over het neerhalen van de spionageballon

De hele wereld kijkt met veel belangstelling naar de saga rond de Chinese spionageballon die hoog boven de Verenigde Staten zweefde. Zeker nu volgens het Pentagon nog een tweede exemplaar is gespot boven Latijns-Amerika. Kan zo’n ballon bestuurd worden? Waarom was het zo moeilijk om het gevaarte neer te schieten? En dreigt er escalatie tussen China en de VS? Professor David Criekemans beantwoordt de meest gestelde vragen.

Hoe groot was de ballon en op welke hoogte zweefde hij?

Volgens een woordvoerder van het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, zweefde de ballon op zo’n 18.300 meter hoogte, centraal boven de Verenigde Staten in oostelijke richting. De grootte van de spionageballon werd in Amerikaanse media vergeleken met ‘drie bussen’.

Kon de Chinese spionageballon bestuurd worden?

“We weten dat dit een Chinese spionageballon is en dat die in staat is te manoeuvreren.” Dat zei Patrick Ryder van de Amerikaanse luchtmacht bij een briefing van het Pentagon over de Chinese spionageballon. Hoe die aansturing en vanwaaruit die precies gebeurde, liet het Amerikaanse ministerie van Defensie tot nu toe in het ongewisse.

“Dat ze effectief bestuurd werd, werd aangetoond door het feit dat hij gisteren bijvoorbeeld een tijdje stil is blijven hangen in de lucht”, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen en KU Leuven), die de ontwikkelingen in de zaak met veel aandacht volgt. Sowieso bestaat er technologie waarmee een ballon kan meten in welke laag van de stratosfeer - tien tot vijftig kilometer boven de grond - de windrichting en windsnelheid ideaal zijn om op de juiste positie te blijven.

Hoe gingen de Chinezen de ballon terug naar China halen?

“Dat is onduidelijk”, zegt Criekemans. “Op dit moment is het niet geweten of het überhaupt de bedoeling was van China dat de ballon nog zou terugkeren naar het land. Mogelijk communiceert de ballon met een basis of een satelliet en worden op die manier de gegevens die de ballon verzamelt geüpload om ze aan het Chinese leger door te spelen. Dat weten we op dit moment niet exact.”

Waarom duurde het zo lang voor deze ballon werd neergeschoten?

In tegenstelling tot wat je zou denken, is een dergelijke ballon best moeilijk neer te halen. Dat bleek in 1998, zo stelt het weekblad Forbes, toen het Canadese leger opdracht kreeg om een op drift geraakte weerballon te neutraliseren. Ze stuurden daar CF-18 Hornet-gevechtsvliegtuigen op af, maar die kregen het tuig met een duizendtal salvo’s nog niet uit de lucht. Het duurde dagen vooraleer de ballon uit zichzelf crashte. Een ballon heeft geen motoren of brandstoftanks om op te mikken en er is blijkbaar veel meer nodig dan enkele gaatjes om het voor de stijging zorgende gas (meestal helium tegenwoordig) in zo’n hoeveelheid te laten ontsnappen dat hij neerstort.

Sinds de Chinese spionageballon werd opgemerkt boven de Verenigde Staten, hield het land F-22-straaljagers klaar om in te grijpen. Dat gebeurde lang niet, omdat het risico dat vallend puin voor schade of zelfs slachtoffers zou zorgen, volgens het Pentagon te groot was.

Er gingen echter steeds meer stemmen op om tóch in te grijpen en de ballon uit de lucht te schieten. Aangezien de ballon verder richting het oosten zweefde en boven meer agrarisch gebied kwam, werd dat ook mogelijk zonder te veel risico te lopen op schade op de grond, stelt professor Criekemans.

Het was vooral vanuit Republikeinse hoek - met ook oud-president Donald Trump - dat de roep om actie groter werd. “Het zou de Amerikanen natuurlijk de mogelijkheid bieden na te gaan welke technologie de ballon precies aan boord heeft”, legt Criekemans uit.

It was a mistake to not shoot down that Chinese spy balloon when it was over a sparsely populated area



This is not some hot air balloon, it has a large payload of sensors roughly the size of two city buses & the ability to maneuver independently — Marco Rubio (@marcorubio) 3 februari 2023

Welke informatie hoopten de Chinezen via deze ballon te pakken te krijgen? En waarom gebruikten ze een ballon in plaats van hun satellieten?

“Welke informatie deze ballon precies verzamelt, is voorlopig gissen”, stelt Criekemans. “Dat zal pas later duidelijk worden nu de ballon is neergehaald en kan nagegaan worden welke gegevens precies verzameld zijn. Waarom een ballon en geen satelliet? Op zich kan zo’n ballon niet veel meer dan satellieten. Alleen komen die slechts om de zoveel tijd langs. Een ballon blijft langer hangen en kan dus langer dezelfde situatie volgen. Ook hangen die ballonnen lager, waardoor ze misschien bepaalde signalen kunnen opvangen die een satelliet niet kan. Al weten we dat op dit moment niet zeker.”

Ook is het mogelijk dat de ballon nog een ander doel had dan informatie verzamelen, stelt Criekemans. “Het zou kunnen dat de Chinezen vooral geïnteresseerd waren in de respons van de Verenigde Staten op dit incident. Dat het land vooral wil nagaan hoe de Amerikanen - zowel militair als politiek - reageerden op deze ballon. Een zwakke reactie kon voor de haviken in de Chinese besluitvorming het sein zijn om nog een stapje verder te gaan”, zegt Criekemans. Iets waar onder meer de Republikeinse senator Marco Rubio op hint.

China believes America is a weakened superpower with a reputation of strength that no longer holds true



And their message will now be that if Biden wouldn’t even shoot down a balloon,he isn’t going to do jack if China takes territory from India or Japan or invades Taiwan — Marco Rubio (@marcorubio) 4 februari 2023

Kan deze situatie tot een escalatie tussen China en de Verenigde Staten leiden?

“Deze specifieke situatie niet. Maar de spanning kadert wel in een breder verhaal van geopolitieke blokvorming tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikanen vrezen dat de Chinezen hen stilaan voorbij steken op technologisch en militair vlak en willen hen afremmen. Ik heb het gevoel dat we naar een soort nieuwe Koude Oorlog gaan, waarbij de spanningen op verschillende momenten en om verschillende redenen zullen toenemen. Daarbij zullen incidenten zoals deze waarschijnlijk in de toekomst vaker voorkomen.”

Kunnen de Chinezen ook gelijk hebben en kon dit ook gewoon een weerstation zijn?

Volgens Peking zelf was de ballon boven de Verenigde Staten wel degelijk vanuit China afkomstig, maar ging het niet om een spionagetoestel. Wel ging het volgens de Chinese overheid om een meteorologisch instrument dat dient voor civiel gebruik en klimaatonderzoek. Bovendien zou de ballon per ongeluk zijn afgedreven naar de VS en Canada door de wind.

Een uitleg waar professor Criekemans weinig geloof aan hecht. “Ik volg eerder de Amerikanen”, zegt hij. “Wanneer zij zo categoriek blijven zeggen dat het spionage is, dan vermoed ik dat we effectief in die richting moeten kijken.”

Zweven er ook zulke ballonnen boven ons land rond?

Na de ontdekking van de Chinese spionageballon boven de Verenigde Staten, maakte het Pentagon dit weekend bekend dat het ook een gelijkaardige ballon boven Latijns-Amerika heeft gespot. Over aanwijzingen dat er ook boven Europa dergelijke ballonnen zouden zweven, hebben noch het Pentagon, noch Europese inlichtingendiensten voorlopig verklaringen afgelegd. In onze contreien wordt de veiligheid van het luchtruim bewaakt vanuit Bergen, in ons land. Dat gebeurt door het NAVO-departement SHAPE, dat staat voor ‘Supreme Headquarters Allied Powers Europe’.

“Wel wordt op dit moment ook bij ons ongetwijfeld de oefening gemaakt hoe men zal reageren wanneer een dergelijk tuig boven ons hoofd zou opduiken. Ik ga ervan uit dat men hier in Europa ook zou beslissen zo’n ballon neer te halen indien dat veilig mogelijk is. Tegelijk zullen er diplomatieke maatregelen genomen worden, zoals het op het matje roepen van de Chinese ambassadeur.”