Mogelijk kwart miljard meer mensen in extreme armoede door corona en gevolgen Oekraïne-oorlog

Het rapport komt vlak voor vergaderingen van de G20, het IMF en de Wereldbank. De ontwikkelingsorganisatie probeert met het rapport aandacht te vragen voor de ontluikende catastrofe onder arme mensen, van wie de bestaanszekerheid door opeenvolgende crises nog meer wordt bedreigd.

Eerder onderzoek van de Wereldbank voorspelde al dat door de coronapandemie en de groeiende ongelijkheid 198 miljoen mensen in armoede zouden kunnen vervallen. Door de stijgende voedselprijzen komen daar volgens het rapport nog 65 miljoen mensen bovenop. Daarmee zou het totaal aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan 1,90 dollar per dag, en dus in extreme armoede leeft, stijgen naar 860 miljoen.

Als de voorspellingen uitkomen, betekent het dat straks ruim één op de tien wereldburgers in extreme armoede leeft. De VN heeft zich juist voorgenomen om extreme armoede voor 2030 uit te bannen. Maar sinds de coronapandemie neemt het aantal extreem armen weer toe, en begint dat doel uit zicht te raken. Tegelijkertijd is het aantal rijken in die periode juist harder gestegen dan ooit.

Oorlog in Oekraïne

Het meest urgente probleem voor armen wereldwijd zijn de stijgende prijzen van voedsel en energie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volgens Oxfam zijn de voedselprijzen nu hoger dan in 2011, toen de voedselprijzen ook piekten. Die stijging komt extra hard aan in bijvoorbeeld Sub-Saharaans Afrika, waar mensen zo’n 40 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan voedsel. In rijke landen is dat slechts 17 procent.

“Miljoenen families staan nu voor onmogelijke keuzes: tussen hun kinderen te eten geven, ze naar school sturen, of ziektes behandelen”, schrijft de ontwikkelingsorganisatie. “De piek in voedselprijzen valt ook pijnlijk samen met klimaatgedreven rampen en conflicten, die allemaal de reeds bestaande en verwoestende hongercrises in delen van Oost-Afrika, het Midden-Oosten en West-Afrika sterk verergeren.” Oxfam wijst erop dat bedrijven uit de olie-, gas en waarschijnlijk ook de voedselsector ondertussen recordwinsten maken.

“De toegenomen honger en ondervoeding in de wereld vraagt om meer hulp nu voor de getroffen landen en regio’s, maar ook om een structurele aanpak”, vindt de Nederlandse landbouwexpert Madelon Meijer van Oxfam. Rijke landen als Nederland zouden volgens haar moeten investeren in kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden, zodat zij minder afhankelijk worden van voedselimporten en prijsfluctuaties.

De financiële positie van ontwikkelingslanden en de bestaanszekerheid van armen wereldwijd stond al onder druk door de coronapandemie. Nu de wereldwijde inflatie daar bovenop komt, pleit Oxfam voor ‘een urgent economisch reddingsplan’ in vijf delen: verlaging van de voedselprijzen, kwijtschelding van onbetaalbare schulden voor ontwikkelingslanden, belasting van vermogen, economische steun van rijke voor arme landen, en acute noodhulp.