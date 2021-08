Mogelijk 114 achterblijvers in Kaboel die ons land had kunnen ophalen. Wat nu?

▶ Bekijk: Premier De Croo over het beëindigen van de evacuaties:

Alle militairen en evacués zijn gisteren overgevlogen van de luchthaven van Kaboel naar Islamabad, in Pakistan. Om 21.30 uur lokale tijd is de laatste C-130 in Islamabad geland. De beslissing werd genomen op aanraden van Defensie, zei premier De Croo.

De spanningen rond de luchthaven namen gisteren nog sterk toe. Talibanstrijders hielden een bus met Belgische evacués tegen. Daarbij zou er volgens Defensie ook geschoten zijn.

Er waren volgens De Croo ook aanwijzingen voor een bomaanslag op de luchthaven. Daarom werden de Belgen weggehaald. Eerder sprak ook de Amerikaanse president Biden al over een dreiging van terreurgroep Isis-K.

“Gisteren in loop van de dag hebben we info van de VS gekregen dat er indicaties waren voor een dreiging van een aanslag in de mensenmassa bij de luchthaven”, zei De Croo. “We zagen ook dat de toegangspoorten werden afgesloten en er nog weinig mensen binnen geraakten. We wilden niet in een situatie terechtkomen, waarin onze teams de luchthaven niet meer konden verlaten.”

Volg alle ontwikkelingen over de taliban in Afghanistan in onze liveblog

‘Tragedie’

Gisteren waren er nog vijf vluchten tussen Kaboel en Islamabad uitgevoerd door Belgische C-130's. In totaal zijn meer dan 1.400 mensen door Belgiche vliegtuigen in Kaboel opgehaald.

“De beelden in Afghanistan lieten niemand onberoerd”, sprak buitenlandminister Sophie Wilmès (MR). “Wat er gebeurd is in het land is een menselijke tragedie.”

In totaal zijn 935 mensen door ons land opgeroepen voor evacuatie, 1.100 mensen “onder Belgische verantantwoordelijkheid” zijn weggegehaald. De meerderheid is vervoerd door Belgische C-130's, andere ook door Nederlandse vliegtuigen.

Wat met de achterblijvers?

De regering is zich ervan bewust dat er mensen zijn achtergebleven. Hoeveel er het land nog willen verlaten, is onduidelijk. Er is een lijst van 114 contacten, die Buitenlandse Zaken in het land nog probeert te bereiken. Van hen is het niet zeker dat ze Kaboel hebben verlaten. Zij worden gevraagd om hun lokatie aan de ambassade in Islamabad door te geven. Twaalf mensen hebben al geantwoord.

Wat er nu moet gebeuren met de evacués die niet zijn weggeraakt, is onduidelijk. De regering belooft dat ze hen zal proberen te ondersteunen. “Het is onduidelijk hoe de situatie in de volgende dagen nog zal evolueren, of wat de mogelijkheden zullen zijn om tussen Afghanistan en Pakistan te reizen”, zegt De Croo. “Maar ons land houdt wel teams in Pakistan om hen bij te staan.”

Hotak Jahanshir, de Belg die geraakt is door een rubberkogel, bevindt zich nog steeds in Kaboel, zo bevestigde hij vanochtend aan onze redactie.

Ook andere landen zetten hun evacuatiemissie ondertussen stop. De Nederlanders zullen vandaag hun laatste vlucht uitvoeren. De Amerikanen, die de luchthaven controleren, gaan nog door tot 31 augustus.

“We hadden gisteren geen andere keuze dan ons terug te trekken”, zei defensieminister Ludivine Dedonder (PS). “De regering nam daarom de beslissing om iedereen over te brengen naar Islamabad. Toen we wisten dat iedereen in veiligheid was, is het einde van de eerst fase van de operatie aangekondigd.”