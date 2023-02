Moeten we écht bang zijn voor een vergunningsstop in Vlaanderen? ‘Het is een accident waiting to happen’

Door de stikstofcrisis raken in Nederland zelfs duizenden huizen niet meer vergund. Dreigt ons land in dezelfde situatie terecht te komen?

Eén woord heeft de Vlaamse regering vandaag in een houdgreep: stikstof. Het is klein, onzichtbaar met het blote oog, maar de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Dinsdagavond komt de regering samen om uit de impasse te komen. Volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dreigt geen enkele vergunning nog goedgekeurd te raken als er niet snel een plan op tafel ligt voor een flinke vermindering van de stikstofuitstoot. “Eén ding is duidelijk: dit is een tikkende bom. Het enige wat ik wil vermijden is een vergunningsstop”, zei Demir op De zevende dag.

Wat dat betekent, is in Nederland al langer duidelijk. Worstelt Vlaanderen met een stikstofprobleem, dan zitten onze noorderburen met een ware crisis. En het kan nog erger: “Ik verwacht dat Nederland nog verder op slot gaat als er op korte termijn geen actie wordt ondernomen”, waarschuwde politiek bemiddelaar Johan Remkes eind vorig jaar.

De gevolgen van zo’n situatie zijn ingrijpend. Zonder bouwvergunning komen er geen nieuwe woningen meer bij. Nieuwe wegen aanleggen: vergeet het maar. En als bedrijven geen vergunning meer krijgen, vallen investeringen stil en verkassen innovatieve productieprocessen misschien naar het buitenland. Zonder innovatie valt de economische groei stil, waardoor de al wankele staatsfinanciën van een land als België nog meer in de problemen komen.

Maar is dat doembeeld echt wat ons te wachten staat? Neen, volgens de Vlaamse regering. “In Nederland is de situatie veel meer ontploft dan bij ons”, klinkt het bij minister-president Jan Jambon (N-VA). En ook bij het kabinet van Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) wordt gesust: “In Nederland moet je zelfs voor kleine bouwprojecten kunnen aantonen dat er zo goed als geen stikstofuitstoot is. Zo zot zijn ze bij ons gelukkig niet.”

Toch bestaat de vrees dat Vlaanderen op weg is naar een lightversie van de Nederlandse situatie. Voor landbouwbedrijven geldt nu de facto al een vergunningsstop. Recente uitspraken van rechtbanken doen volgens experten vermoeden dat de bouw hier niet noodzakelijk buiten schot zal blijven.

Wijnegem

Waar gaat het om? Ons land is gebonden aan de zogenaamde Europese Habitatrichtlijn. Die zegt dat beschermde natuurgebieden niet (verder) in gevaar mogen komen. Dat betekent dat de stikstofuitstoot rond die natuurgebieden niet boven een bepaalde drempel mag zitten – anders dreigt de natuur te verstikken omdat te veel stikstof uit de lucht neerslaat op die natuur.

Landbouw, industrie, verkeer dragen allemaal bij tot extra stikstofuitstoot. Maar in heel wat gebieden is er al veel meer stikstof dan de natuur kan dragen. In principe kan er dan geen stikstof meer bij. In Nederland wordt dat idee nu heel streng gevolgd door de rechtbanken: ieder project moet kunnen aantonen dat het de stikstofwaarden in de wijde omgeving niet zal verhogen. Dat is slecht nieuws voor talloze werven. Nieuwe huizen zorgen bijvoorbeeld voor uistoot door vervuilende verwarmingsinstallaties, of door de wagen voor de deur.

In ons land gaat het niet zo ver: voor kleine bouwprojecten wordt ervan uitgegaan dat de extra stikstof verwaarloosbaar is. “Maar wat in Nederland gebeurde, is hier ook aan het gebeuren: de rechtspraak is strenger aan het worden”, zegt Hendrik Schoukens. Hij is milieujurist aan de UGent en zetelt in Lennik ook als schepen voor Groen.

Hij verwijst onder meer naar de recente beslissing over de uitbreiding van het shoppingcenter in Wijnegem. Die werd tegengehouden omdat er 0,004 procent meer stikstof uitgestoten zou worden dan toegelaten. Een verwaarloosbaar kleine overschrijding, maar toch kreeg het winkelcentrum geen vergunning.

Huizen

Grote winkelcentra en industriële projecten zijn één ding, woningen zijn nog iets anders. Die stoten beduidend minder uit. Om die reden moeten we op korte termijn niet verwachten dat het bij ons zo’n vaart loopt als in Nederland, zegt milieueconoom Johan Albrecht (UGent).

Al houdt Albrecht een slag om de arm: “Uiteindelijk hangt alles af van de interpretatie van de rechter. Als het gaat om gebieden waar er al te veel stikstof is, zegt Europa dat de extra uitstoot nul moet zijn. Bij een bouwproject is de uitstoot niet nul . Als de rechter zeer strikt is, dan is het mogelijk dat in bepaalde regio’s op een bepaald moment niks meer kan, tot de natuur hersteld is.”

Ook Schoukens denkt dat stikstof vroeg of laat de bouwsector op zijn kop kan zetten. De vergunning voor Broeklin, een gepland werk- en winkelcentrum in Machelen, werd tegengehouden omdat het verkeer voor veel extra stikstof zou zorgen – meer dan het nabijgelegen Floordambos kan dragen. “In die beslissing kan je een hint lezen dat stikstofuitstoot steeds moeilijker te negeren zal zijn.”

“Stel je een nieuwe verkaveling voor waar iedere dag dertig wagens op- en afrijden, vlak bij kwetsbare natuur. Het is een accident waiting to happen dat er dan een actiegroep naar de rechter stapt en opwerpt dat er te veel stikstof bijkomt”, aldus Schoukens.

Veel oplossingen lijken er niet te zijn. Om een vergunningenchaos te vermijden, moet een plan op tafel komen waarmee de stikstofuitstoot in Vlaanderen duidelijk omlaag gaat. In Nederland is zo’n plan er niet. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving blijven de plannen van het kabinet-Rutte de komende jaren ver onder de verwachtingen. Het einde van de crisis is er nog lang niet in zicht.