Moeten smartphones verboden worden op school? ‘Eén op de twee zegt zélf te vaak met de gsm bezig te zijn’

Een ‘ping’ daar, een ‘buzz’ hier. Elke leerkracht ergert zich weleens aan smartphonegebruik tijdens de les. En ook voor de concentratie van leerlingen betekent zo’n toestel in de klas niet veel goeds. Moeten scholen overgaan naar een totaalverbod, zoals in Nederland op de agenda staat?

Leerlingen die vrolijk voetballen op de speelplaats, tijdens de les onverdeelde aandacht hebben voor de leerkracht en ’s avonds zonder morren op tijd naar bed gaan. Het beeld dat het Amerikaans magazine The Atlantic afgelopen weekend schetste van privé-internaat St. Andrews in Delaware, lijkt op de natte droom van menig schooldirecteur. De oorzaak, volgens het artikel? Een algemeen smartphoneverbod. Alleen in hun eigen kamer en de fitnesszaal is gsm-gebruik toegelaten. ’s Nachts bergen alle leerlingen hun toestel braaf op in een gemeenschappelijke hanger aan de deur. De laatstejaarsstudenten staan vrijwillig in voor de controle van de maatregel.

Dichter bij huis geldt op alle scholen in Frankrijk al enkele jaren zo’n compleet verbod op mobiele telefoons. En ook in Nederland woedt er op dit moment een hevige discussie, nadat regeringspartij CDA een ‘mobieltjesverbod’ op school voorstelde. In Vlaanderen kan elke school vooralsnog zelf kiezen hoe het met smartphones binnen de eigen muren omgaat. Dat zorgt voor een enorme variatie aan regels.

Zo zullen na de krokusvakantie behalve telefoons ook smartwatches volledig verboden zijn op de lagere school van de Parkschool in Mortsel. En ook het Sint-Pietersinstituut in Gent besloot zijn smartphoneverbod vanaf volgende week aan te scherpen. Gsm’s gaan vanaf de eerste bel steevast in een doos, en komen er pas weer uit aan het begin van het laatste lesuur. “Enkele weken geleden gingen er beelden rond die de integriteit van een leerling aantastten”, licht directeur Dirk Kerckhoven de beslissing toe. “Door de regels nu te verstrengen, willen we het signaal geven dat de school een veilige omgeving is. Tegelijk blijven we sensibiliseren.”

Concentratiespier

Iets verder, op het GO! Lyceum in Gent, mogen leerlingen tijdens de pauzes en leswissels dan weer wel naar hun scherm kijken. “Gsm’s behoren nu eenmaal tot de dagelijkse realiteit van jongeren”, zegt directeur Ann Blomme. “Als je het gebruik ervan volledig verbiedt, knip je ook een stukje van hun realiteit weg.” Wat niet betekent dat de school er geen regels over hanteert. Zo is bellen, met of zonder camera, verboden. En tijdens de les moeten leerlingen hun telefoon in een zakje vooraan stoppen. “Als die regel correct toegepast wordt, merken we wel echt een verbetering tijdens de les in vergelijking met vroeger.”

Dat elke ‘ping’ of ‘buzz’ tijdens de les behoorlijk nefast kan zijn voor de leerprestaties, bewijst ook wetenschappelijk onderzoek. “Een studie van de Amerikaanse universiteit MIT toont bijvoorbeeld dat als er technologie aanwezig is in de klas en die niet gebruikt wordt voor de lessen, het leren duidelijk achteruitgaat”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “Niet alleen voor de leerling van wie de smartphone is, maar ook voor de leerlingen in de buurt.”

Professor media en innovatie Lieven De Marez (UGent) gaat zelf langs in secundaire scholen om leerlingen media- en smartphonewijs te maken. “Als je dan vraagt wie er te veel tijd spendeert op z’n gsm, gaat gemakkelijk de helft van de vingers in de lucht”, zegt hij. “Veel jongeren vandaag zijn continu afgeleid. Nochtans is bij 12- tot 18-jarigen de prefontale cortex, die onder meer zorgt voor concentratie en focus, nog volop in ontwikkeling. Je kunt die spier alleen maar trainen door regelmatig je aandacht exclusief aan één taak te geven.”

Totaalverbod

Op dit moment zijn noch Katholiek Onderwijs Vlaanderen, noch het Gemeenschapsonderwijs (GO!) gewonnen voor een smartphoneverbod op alle Vlaamse scholen. Beide onderwijsverstrekkers benadrukken dat scholen zelf vrij moeten zijn om te kiezen hoe ze met technologie omgaan. Ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt een centraal opgelegd verbod niet wenselijk. Voor ondersteuning kunnen scholen wel terecht bij Kenniscentrum Digisprong of Mediawijs.

Maar volgens De Bruyckere kan zo’n totaalverbod wel enkele voordelen met zich meebrengen: “Zo’n verbod is gemakkelijk afdwingbaar. Sommige leerkrachten of scholen staan misschien alleen niet sterk genoeg. Dan is het handig als het overal hetzelfde is. En door het te verbieden, leer je meteen duidelijk aan wanneer gsm-gebruik wel en niet kan.”

Voor De Marez is een algemeen verbod nooit een goede optie. In plaats daarvan pleit hij voor een meer geïndividualiseerde aanpak. “De meeste jongeren zijn heus wel zelf in staat om te leren wanneer ze hun gsm wel of niet mogen gebruiken. Maar daarvoor moeten ze ook inzicht krijgen in hun eigen online gewoontes.” Scholen kunnen daar dan bijvoorbeeld mee helpen door het online gedrag van leerlingen tijdens de les te monitoren, erover in dialoog te gaan, of afspraken te maken over lokalen of tijdstippen waarop gsm-gebruik wel mag.

Bovendien hebben ouders ook een belangrijke voorbeeldrol volgens De Marez: “We zitten nu met een eerste generatie ouders die zelf digital natives zijn. Als een tienjarige hen de hele dag op hun gsm bezig ziet, zal die ook niet snappen waarom die dat zelf plots niet mag op school.”