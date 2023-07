Moeten ouders strenger zijn bij het opvoeden? ‘Het is een mythe dat we onze kinderen te veel in de watten leggen’

‘We pamperen onze kinderen veel te veel. Ze moeten opnieuw met regels en autoriteit leren omgaan’, zei professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB) afgelopen weekend in deze krant. Met die visie staat hij zeker niet alleen, maar experts zien geen bewijs dat ouders te soft zijn. ‘En met autoritair opvoeden kweek je geen sterke burgers.’

We voeden onze kinderen veel te beschermd op en staan ze te veel toe, waardoor ze niet sterk genoeg zullen zijn om de complexe en harde buitenwereld aan te kunnen. Het is een courant idee. ‘In onze tijd zou een kind dat zomaar durft weglopen een zware straf krijgen, terwijl zijn ouders het nu met open armen opvangen’, hoor je dan bijvoorbeeld.

Holslag gelooft dat de generatie van zijn kinderen ‘vreselijk moeilijke tijden tegemoetgaan’. En dan moet je sterk staan. “Ouders moeten weer leren nee zeggen”, aldus de professor in de weekendkrant. “Zeker tieners vinden het evident dat alles hen op een dienblaadje wordt aangereikt. (...) Het is best simpel: regels zijn regels.”

Onderzoekers herkennen het pleidooi. “De indruk dat we onze kinderen te slap opvoeden en dat ze daardoor de wereld niet aankunnen, is breed gedragen”, zegt ontwikkelingspsycholoog Stijn Van Petegem (ULB.) “Maar het klopt niet.”

Minder harde straffen

Historisch onderzoek over opvoedingsstijlen laat zien dat ouders van nu minder hard en fysiek straffen. Maar dat daaruit volgt dat ze alles zomaar toelaten, is niet aangetoond. Onderzoek dat sinds 1990 loopt toont aan dat de mate waarin ouders zaken toestaan niet is toegenomen, maar eerder wat is afgenomen. Wel is het zo dat ouders vandaag meer communiceren met hun kinderen.

Maar dat, zo benadrukt Van Petegem, is net positief en zeker niet hetzelfde als ‘alles zomaar toestaan’. “Het is een misvatting dat naar je kind luisteren en er rekening mee houden, gelijkstaat aan te zacht opvoeden”, zegt ook zijn collega Bart Soenens (UGent). “Er zijn ook geen indicaties dat een toegeeflijke of overbeschermende opvoedingsstijl in de lift zit.”

De onderzoekers zien ook in hun eigen studies dat ouders vandaag vooral de ‘autonomie ondersteunende stijl’ toepassen. Dat betekent : wel regels en structuur, maar ook overleg, steun, warmte en betrokkenheid.

De meesten geven grenzen en regels aan, maar leggen ze niet top-down op. Ze houden rekening met het perspectief van het kind. Een ouder die wil dat zijn kinderen minder op sociale media zitten, zal dan uitleggen waarom en hen vragen wat zij een redelijke hoeveelheid schermtijd vinden. De kinderen beslissen niet, maar worden wel gehoord. En eens de afspraken samen zijn gemaakt, hebben ze zich eraan te houden. Maar ze mochten hun zegje doen, mee onderhandelen en nadenken over wat ze zelf redelijk vinden.

En die aanpak, zo blijkt ook uit onderzoek, is zowel voor het kind als voor de samenleving het beste. Wie, zoals Holslag, kinderen vooral wil opvoeden tot sterke, mondige en veerkrachtige burgers trekt veel beter de kaart van de autonomie ondersteunende opvoeding dan van de autoritaire stijl.

Delinquent gedrag

Het idee dat je sterke burgers krijgt als je kinderen streng en autoritair opvoedt, klopt namelijk niet. Zo is aangetoond dat de dominante aanpak leidt tot meer opstandig gedrag, verzet of tot zich meer naar binnen keren en depressieve klachten. “Je ziet dan vaker delinquent gedrag of net kinderen die sociaal passief en conformistisch worden en zich schikken naar de verwachting van anderen. Dan word je geen sterke en veerkrachtige burger. Die kans verhoog je wel door je kind te leren onderhandelen en op te komen voor zijn eigen mening”, zegt Soenens.

Wie zijn kinderen waarden wil bijbrengen zoals solidariteit en verantwoordelijkheid zal ook niet ver komen met de dominante opvoedingsstijl. “Een kind gaat dan helpen opruimen of zich inzetten voor de buurt omdat het moet en er anders straf of gedonder dreigt”, zegt Van Petegem. “Dat is geen interne, eigen en duurzame overtuiging. Die kweek je wel wanneer je ouders met je in gesprek gaan over hoe belangrijk zij die waarden vinden en hoe jij die wil vormgeven.”

De autonomie ondersteunende aanpak wil niet zeggen dat je als ouder nooit iets verbiedt. Soms is dat de enige optie, maar dan leg je als ouder uit waarom je dat doet en is er minstens ruimte voor je kind om te reageren. Dat maakt een enorm verschil, zo benadrukken Soenens en Van Petegem.

Overbescherming?

Nog een misverstand is dat deze opvoedingsstijl kinderen overbeschermt. Dan los je alle problemen voor je kind op en geef je het de kans niet om pakweg zelf een ruzie met een pestkop op te lossen en belt je meteen met diens ouders. “Zo ontwikkelt je kind geen emotionele en sociale vaardigheden”, zegt Soenens. “Wat je beter doet is met je kind het probleem of de negatieve emoties bespreken en bekijken wat het er zelf aan kan doen, terwijl je wel aangeeft dat je er bent om het te steunen. En dat is wat de meeste ouders nu doen.”

Een andere manier waarop ‘we voeden te meegaand op’ wordt geïnterpreteerd, is dat ouders de lat te laag zouden leggen. Daar zien de ontwikkelingspsychologen geen bevestiging van. Ook ouders die wel grenzen stellen, maar ook rekening houden met hun kind, zoals de meesten, willen sterke prestaties zien. “Maar ze bespreken met hun kind op welke vlakken het dat kan en wil en hoe het het meeste kan halen uit zijn talenten en interesses”, aldus nog Soenens. “Sowieso is ook bezorgdheid over de zesjescultuur onterecht. Onderzoek wijst er net op dat kinderen en jongeren vandaag meer prestatiedruk ervaren dan vroeger.”