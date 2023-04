Moeten onderwijs en bedrijven beter op elkaar afgestemd worden? ‘Misschien leid je mensen op voor jobs die over vijf jaar niet meer bestaan’

Eén minister van Onderwijs en Werk, gastleerkrachten uit de industrie en VOKA-talentcenters: voorstellen om het Vlaamse onderwijs te verbeteren, kijken steeds meer naar de bedrijfswereld. Maar dreig je leerlingen zo niet tot louter werkkrachten op te leiden?

“Hoe gaan we ze vinden? Met heel veel moeite. We moeten steeds dieper en breder graven op de arbeidsmarkt. In België komen maar een beperkt aantal ingenieurs per jaar uit. Tezelfdertijd telt de KU Leuven 702 studenten psychologie. De proffen zeggen: als er twee werk vinden, zal het goed zijn. Ouders zouden hun kinderen meer naar een richting moeten sturen waarvan ze weten dat er werk in is.”

Vlaams ondernemer Jan De Nul, hoofd van de gelijknamige bagger- en bouwgroep, liet er in een interview in De Tijd uit 2008 al geen twijfel over bestaan: onderwijs moet dienen als een kweekvijver van toekomstige werknemers. Vijftien jaar later lijkt werkgeversorganisatie Voka die wens nieuw leven in te blazen. In een interview met Knack afgelopen week lanceerde senior onderwijsadviseur voor Voka Julie Beysens het idee om het beleidsdomein samen te voegen met dat van Werk, onder één minister.

“Die twee werelden zijn nauw verbonden maar hebben het in de praktijk soms nog moeilijk om elkaar te begrijpen”, legt ze uit aan de telefoon. “Als je kijkt naar wat de knelpuntberoepen zijn enerzijds en welke opleidingen aangeboden en gevolgd worden op scholen anderzijds: dat matcht niet voldoende voor ons. Het zou heel interessant zijn als die kruisbestuiving en communicatie nog sterker zouden zijn.”

Op zich is die logica niet nieuw. In 2004 pleitte socialistisch politicus Frank Vandenbroucke er tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen al voor om beide domeinen onder zijn hoede te krijgen. Dat lukte, en tot 2009 mocht hij zich Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming noemen.

Onderwijsexpert Dirk Van Damme was toen kabinetschef voor - u raadt het al - onderwijs: “Ik heb dat altijd als een zeer interessante combinatie gezien. Het was niet zo dat beide domeinen samengevoegd waren, of onderwijs ondergeschikt was aan de arbeidsmarkt. Maar het liet wel toe om goed met elkaar te spreken. Vandaag is die goede ervaring wat verwaterd, zie ik, en staan beide sectoren toch vaak weer met getrokken messen tegenover elkaar.”

Grijze zone

Een van de heikele punten nu is de zogenaamde Vlaamse kwalificatiestructuur, nochtans een concept dat onder Vandenbroucke ingang vond. Kort gezegd komt het erop neer dat de beroepsfederaties voor elk beroep een officiële lijst met vereiste competenties opstellen. Voor leerlingen in beroeps- en technische opleidingen bepalen die voor de helft wat ze moeten kunnen aan het einde van hun schoolloopbaan.

Dat is niet per se slecht. In ruil voor die invloed op het curriculum bieden werkgevers de leerlingen vaak stageplaatsen en moderne infrastructuur tijdens hun opleiding aan. Maar de grijze zone begint als sectoren het curriculum en opleidingsaanbod volledig volgens hun eigen, vaak op korte termijn gerichte, noden bepalen.

Willen werkgevers liever niet de tijd en energie steken in een bepaalde opleiding? Dan komt die er volgens dit systeem niet. Zelfs als er wel vraag naar is door leerlingen. “Wij willen graag in de tweede graad duaal leren aanbieden voor haarzorg (duaal leren laat leerlingen toe de helft van hun tijd op de werkvloer te spenderen, KVD)”, zegt Joeri Deblauwe, directeur van het Oscar Romerocollege. “Maar de beroepsfederatie heeft beslist dat dat niet kan.”

Ook over de inhoud van de opleidingen botst het. Terwijl de sectorvertegenwoordigers graag een zo gedetailleerd mogelijk curriculum opstellen dat aansluit op de noden van de arbeidsmarkt, leeft de vrees bij scholen dat leerlingen zo louter nog één bepaalde stap van één specifiek productieproces zullen kennen.

En dat is niet bepaald een duurzame manier om je carrière te starten, meent ook emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit van Amsterdam en gastprofessor aan het Expertisecentrum Effectief Leren van Thomas More Hogeschool Paul Kirschner: “Als je te veel focust op de arbeidssituatie van nu, leid je mensen op voor banen die over vijf jaar misschien niet meer bestaan. Zelfs in beroepsopleidingen moet je leerlingen eerst breed en diep opleiden, zodat ze ook in veranderende omstandigheden weten hoe ze ermee om moeten gaan.”

Lang niet elke inmenging van bedrijven in het onderwijs gaat zo ver. Het Talentcenter van Voka, dat vanaf mei leerlingen uit het zesde leerjaar en eerste middelbaar helpt ontdekken welke studierichtingen op hun lijf geschreven zijn, wordt door de meeste experten wel toegejuicht. En de maatregel van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om gastleerkrachten uit bedrijven les te laten geven is dan misschien niet dé oplossing voor het lerarentekort, echt schadelijk is het ook niet.

“Voor veel maatschappelijke uitdagingen zijn beide domeinen samen verantwoordelijk”, zegt onderwijssocioloog Bram Spruyt (VUB). “Op zich is het dus goed dat de deur meer en meer opengetrokken wordt. Maar wie is de poortwachter? Wie kijkt toe op welke werknemers voor de klas staan? Het gevaar is dat het bij eenrichtingsverkeer blijft en in onderwijs werken als een soort van tweede keuze gezien wordt. Terwijl je leerkrachten perfect ook stages in een bedrijf zou kunnen laten doen, bijvoorbeeld.”