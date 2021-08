Moeten leerkrachten verplicht nascholing volgen? Ze zijn zelf gewonnen voor het idee

“Wat heeft het onderwijs nu nodig?” Die vraag kregen de gebruikers van de Teacher Tapp voorgeschoteld aan het einde van het vorige schooljaar. Die app legt leerkrachten en directeurs elke schooldag drie vragen voor. In ruil voor hun antwoorden krijgen ze pedagogische tips.

212 leerkrachten namen de tijd om suggesties door te sturen op de vraag naar wat ons onderwijs nodig heeft. “Op die manier hopen we op ideeën te komen die we als onderzoekers zelf niet hadden kunnen bedenken”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere, een van de onderzoekers achter de app.

De onderzoekers legden deze voorstellen nadien voor aan het bredere panel van leerkrachten en directies die dagelijks op de vragen in Teacher Tapp antwoorden. “Zo konden we controleren of de suggesties ook bij de bredere bevolking van leerkrachten leven”, zegt De Bruyckere.

Vooral een bevinding over nascholing valt op. Liefst 69 procent van de respondenten (die dag antwoordden 2.014 leerkrachten op de vraag) zegt ‘helemaal eens’ of ‘eerder eens’ te zijn met het feit dat bijscholing verplicht moet zijn voor leerkrachten. Opvallend, aangezien nascholing net een notoir pijnpunt na het Vlaamse onderwijs is. Zeker in vergelijking met het buitenland volgen leerkrachten bij ons minder bijscholing.

“Vaak wordt gezegd dat het grootste probleem is dat er te weinig geld is voor nascholing”, zegt De Bruyckere. “Uit de bevraging blijkt echter dat dat zeker niet voor alle leraren het pijnpunt is. Wel tijdsgebrek is het grootste probleem, zo zeggen leerkrachten. Mijn vermoeden is dat leerkrachten ervan uitgaan dat als nascholing verplicht wordt, er meer tijd voor zal vrijkomen in het rooster.”

De onderzoekers vroegen ook welke onderwerpen aan bod zouden moeten komen in zo’n nascholing. De top drie van antwoorden was: methodes voor geïndividualiseerd leren zoals differentiatie (52 procent), evaluatie (28 procent) en ICT-vaardigheden (26 procent).

De overige suggesties beantwoorden aan klachten van leerkrachten die wel vaker boven komen drijven, zoals te grote klasgroepen of te veel administratie.