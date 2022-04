Moet u binnenkort opnieuw meer betalen voor uw pintje? ‘Op café gaan dreigt iets voor de elite te worden’

Bierbrouwer Heineken kondigt aan dat hij zijn prijzen gaat verhogen. Door de oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen zoals graan duurder geworden. Tim Joiris, voorzitter van vzw Gentse Tappers en voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen, ziet geen andere mogelijkheid dan prijziger pintjes.

Zullen na Heineken ook de Belgische bieren duurder worden?

Tim Joiris: “We verwachten dat allemaal. Iedereen kijkt daar angstvallig naar. Als één brouwer begint, zullen alle grote anderen wel volgen. In februari zijn de prijzen nog maar net opgeslagen, gemiddeld van 2,30 naar 2,50 euro voor een pintje op café. Dat was een normale prijsstijging en die heb ik ook altijd verdedigd. Maar aan het tempo dat alles duurder wordt en ook de energieprijzen blijven stijgen, kan het niet anders dan dat er binnenkort weer een prijsverhoging wordt doorgevoerd. Je kunt moeilijk voor niets werken.”

Over welke stijging spreken we dan?

“Dat hangt ervan af in welke mate je zelf je prijzen kunt onderhandelen. De vrije cafés, die niet gebonden zijn aan een brouwerij, hebben veel meer onderhandelingsruimte. Zij kunnen hun prijzen in grotere mate zelf bepalen. Dat is echter een minderheid. In de meeste cafés wordt de prijsstijging altijd één op één doorgerekend door de brouwerij. Cafés kunnen dan niet anders dan dat op hun beurt ook door te rekenen aan de klant.

“Als dit zo voortgaat, zullen veel cafés verplicht zijn om tegen september 3 euro à 3,50 euro voor een pint te vragen. Dat zijn realistische bedragen, maar het wordt wel heel veel.

“In de horeca werken we met heel kleine winstmarges. We werken al op de limiet. Je kunt zolang mogelijk wachten om je prijs te verhogen en aan je eigen marges knabbelen, maar op een bepaald moment zal de consument het toch moeten betalen.”

‘Bedrijven als AB Inbev of Alken-Maes sturen elke dag honderden vrachtwagens de baan op, en de brandstofprijzen zijn ontzettend hoog. Ze moeten die hogere kosten doorrekenen.’ Beeld RV

Komt die verwachte prijsstijging er enkel door de oorlog in Oekraïne?

“De oorlog in Oekraïne is op dit moment voor iedereen de gemakkelijke zondebok. Nu, die oorlog zal wel een impact hebben hoor, maar de meeste Belgische brouwerijen halen hun graan niet uit die regio.

“We zien bijvoorbeeld dat ook de prijzen van verpakkingsmaterialen de afgelopen maanden fors zijn gestegen. Neem nu glas. Ik heb net een pallet nieuwe glazen besteld: twee jaar geleden betaalde ik daar zo’n 600 euro voor, nu is dat al meer dan 800 euro. Dat is dus ruim 30 procent meer dan voor de coronacrisis. Bij blik is dat hetzelfde verhaal.”

Spelen er nog andere factoren?

“Zoals gezegd: die oorlog zal zeker wel een impact hebben, direct of indirect, maar het grootste probleem zit bij de energieprijzen. Energie is nu de grootste kost en daar valt op dit moment weinig aan te doen. Voor particulieren is de btw verlaagd, maar voor brouwerijen blijft dat allemaal gelijk. Iedereen krijgt nu de eindafrekening van zijn energiefactuur en vraagt zich af wat er aan het gebeuren is.

“Als je een bedrijf hebt als AB Inbev of Alken-Maes moet je elke dag honderden vrachtwagens en vertegenwoordigers de baan op sturen, maar de brandstofprijzen zijn ontzettend hoog. En dat is maar één deel van het verhaal. Brouwerijen moeten blijven verwarmen en koelen en zij willen ook niet gratis werken, dus ze moeten hun hogere kosten doorrekenen.”

Dreigt er schaarste?

“Ik voorzie niet meteen een tekort aan bier, maar op café gaan dreigt op den duur wel iets voor de elite te worden. Ik heb een aantal cafés in de Gentse studentenbuurt. Daar betaal je nu tussen de 2,50 en 2,70 euro voor een gewone pint. Als dat in september naar ruim 3 euro gaat: wat gaan die studenten doen? Het is niet dat onze klanten ineens 200 euro meer verdienen. Als alles duurder wordt, is de horeca iets dat je makkelijk links laat liggen. In plaats van twee rondjes geef je er nog één, of je drinkt thuis.”