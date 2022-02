Moet je als ouder ongerust zijn over het spelplatform Roblox? ‘Hou een open dialoog met je kinderen’

Voor de onwetenden: wat is Roblox en wat is het probleem ermee?

“Roblox is een platform voor veel verschillende games. Gebruikers kunnen die games spelen en er ook zelf ontwikkelen. Daardoor is het een beetje het Zwitserse zakmes onder de games: in plaats van dure games te kopen, kun je zelf een versie ontwikkelen die erop lijkt.

“We weten dan ook dat het platform heel populair is, zeker bij kinderen: in de Verenigde Staten zouden twee op de drie kinderen het gebruiken. Maar ook hier is het platform populair, zelfs bij een jonger publiek van acht-, negen- en tienjarigen.

“Het probleem dat nu opduikt, is dat gebruikers de vrijheid die ze krijgen in Roblox misbruiken. Aan de uiteinden van het platform ontdekte de Britse openbare omroep BBC mensen die de regels ervan overtreden op seksueel getinte ontmoetingen en seksfeestjes.”

Kortom, een minderjarige kan via Roblox op zo’n seksfeestje stoten?

“Ja en nee. Het is niet onmogelijk, maar het is zeer moeilijk. Eigenlijk moet je er als gebruiker al naar op zoek gaan. Het is een fenomeen dat in alle soorten virtuele werelden voorkomt.”

Is dat laatste niet net het probleem?

“Ja, dat klopt. Daarom moeten we dit ook serieus nemen. Het is goed dat ouders van dit nieuws op de hoogte zijn. En het is goed dat we de makers van Roblox onder druk zetten om de gaten in het platform aan te pakken.

“Maar het is ook moeilijk. We weten dat er plaatsen op het platform zijn waar die zaken plaatsvinden. We weten ook dat kinderen ze bijna niet kunnen vinden. Maar hoe meer we tegen hen zeggen dat die plekken er zijn en ze daar niet naar mogen zoeken, hoe meer we kinderen ertoe inspireren om er toch naar op zoek te gaan.”

Dus we geven er beter geen aandacht aan, volgens u?

“Het is een moeilijke evenwichtsoefening. Laat het nog maar eens duidelijk zijn: Roblox moet zijn zaken eerst en vooral op orde hebben, punt aan de lijn.

“Maar we weten ook dat jongeren online experimenteren met seks en dat zoiets positief kan zijn. Op welke manier? Bijvoorbeeld om er zelf achter te komen waar ze zelf staan in hun seksualiteit. Dergelijke, virtuele en dus vaak ook anonieme, omgevingen kunnen daarbij helpen. Maar natuurlijk alleen in een veilige omgeving. We willen niet dat kinderen die er niet voor openstaan, toch geconfronteerd worden met seksuele ontmoetingen.”

Hoe moeten ouders hier dan mee omgaan?

“Toon eerst en vooral interesse in wat je kind online doet. In dit geval: als ze zelf iets ontwikkelen in Roblox, vraag dat ze het je tonen en wees trots op wat ze doen. Twee: hou een open dialoog met je kinderen waarin alles bespreekbaar is. Als ze dan toch geconfronteerd worden met iets, dan zullen ze ook meer geneigd zijn om het jou te komen vertellen. Mocht je als ouder continu negatief zijn over Roblox of andere media, zullen ze dat niet doen.

“Een derde tip is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar je zou kunnen overwegen om het platform zelf even te verkennen. Zo kan je meespreken met je kinderen. En ten slotte: panikeer niet, blijf kalm. Ja, er blijkt nu dat er slechte zaken gebeuren. Maar er gebeuren zoveel meer goede en mooie zaken op het hele platform. Probeer dat evenwicht te bewaren.”