Moet ik mijn glas cola zero nu laten staan? Vier vragen over het advies over aspartaam

1. Kun je kanker krijgen van cola zero?

Twee expertencomités van de WHO hebben elk een advies uitgebracht over aspartaam, een kunstmatige zoetstof die onder meer in lightfrisdranken, yoghurt, ijs, desserts, confituur en snoep zit.

Het eerste comité, het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), classificeert de zoetstof als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Het IARC evalueert voor verschillende stoffen hoe sterk het wetenschappelijk bewijs is dat ze kanker kunnen veroorzaken. In dit geval belandt aspartaam in categorie 2B, voor stoffen met ‘beperkt bewijs bij mensen en onvoldoende bewijs bij proefdieren’. In categorie 2A, met ‘waarschijnlijk’ kankerverwekkende stoffen, zit onder meer rood vlees. Roken zit in de eerste en hoogste categorie.

Het andere expertenpanel, het Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA), besluit dat een normale consumptie van aspartaam geen probleem vormt. Hoewel beide adviezen elkaar lijken tegen te spreken, is dat niet zo. Beide comités beantwoorden andere vragen. Het IARC gaat na of een stof kanker kan veroorzaken, ongeacht hoe waarschijnlijk dat is. Terwijl het JECFA beoordeelt hoe groot het risico is dat een stof bij een bepaalde consumptie effectief kanker veroorzaakt.

2. Hoeveel lightfrisdrank is veilig?

Het JECFA ziet geen reden om de veilig geachte dosis naar beneden bij te stellen. Die Aanvaardbare Dagelijkse Dosis (ADI) is nu 40 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Om zoveel binnen te krijgen zou een volwassene van 70 kilogram 9 à 14 blikjes lightfrisdrank moeten drinken.

“We adviseren niet om producten met aspartaam van de markt te halen, of om ze helemaal niet meer te consumeren”, aldus Francesco Branca, directeur van het departement voeding en voedselveiligheid van de WHO. “We bevelen enkel matigheid aan.”

Gevraagd of mensen nu beter een gewone cola dan wel een lightvariant drinken, stipt Branca aan dat het belangrijk is de consumptie van beide te beperken, en dat er nog een derde optie is: water.

“Dit verandert niets aan het gangbare advies”, zegt voedingsdeskundige Christophe Matthys (KU Leuven). “Zowel voor gesuikerde producten als voor de alternatieven met aspartaam geldt: matige consumptie is geen probleem.”

De vraag is of dat ook zal blijven hangen bij de brede bevolking. “Dit advies is nodeloze bangmakerij”, oordeelt voedingsdeskundige Patrick Mullie (VUB). Net als sommige andere experten vreest hij dat ondanks alle wetenschappelijke mitsen en maren vooral de connotatie ‘kanker’ aan aspartaam zal blijven kleven.

Mullie wijst erop dat overgewicht en obesitas het risico op kanker en andere aandoeningen wél bewezen verhogen. “Als mensen hierdoor opnieuw meer calorieën gaan consumeren, is deze boodschap net contraproductief. Natuurlijk is water beter, maar we moeten ook pragmatisch zijn.”

3. Hoe komt de WHO dan tot haar oordeel?

Enkele studies bij muizen en ratten vonden een verhoogd kankerrisico. Maar de experts stippen aan dat er vragen te stellen zijn bij de kwaliteit van de studies in kwestie, en veel ander soortgelijk onderzoek vond niets.

De wetenschappers baseren zich vooral op drie grote epidemiologische studies bij mensen. Die vonden een licht verhoogd risico op kanker bij wie veel kunstmatige zoetstoffen consumeert. Maar zulke studies kunnen nooit een oorzakelijk verband aantonen, enkel een statistisch verband.

Daarnaast zijn de mensen die erg veel lightproducten consumeren vaak mensen die worstelen met hun gewicht en andere gezondheidsproblemen. Dat kan het beeld vertekenen. “Dit soort onderzoek is altijd met een korrel zout te nemen”, zegt Matthys. De experten geven zelf aan dat toeval en verstorende invloeden niet uitgesloten zijn als mogelijke verklaring voor het verband.

4. Zijn zoetstoffen zoals aspartaam nu nuttig of niet?

Aspartaam, met E-nummer E951, is zo’n tweehonderd keer zoeter dan suiker, maar bevat nauwelijks calorieën. Dat kunstmatige zoetstoffen in tegenstelling tot suiker de bloedsuikerspiegel niet doen stijgen, maakt ze bovendien potentieel interessant voor diabetespatiënten.

Wie gesuikerde producten vervangt door een lightversie met aspartaam krijgt dus minder calorieën binnen en valt af. Of toch niet? Dat is de theorie, maar over het nut van zoetstoffen woedt al jaren discussie.

De WHO liet zich in mei nog kritisch uit. Experten besloten toen dat er geen bewijs is dat ze op lange termijn tot gewichtsverlies leiden, en raadden de consumptie ervan af als strategie om af te vallen.

Voor die discrepantie tussen theorie en praktijk zijn meerdere verklaringen. Ten eerste betekent minder suiker niet automatisch minder calorieën. “Om de smaak en textuur van voedingsmiddelen te behouden, kunnen voedingsproducten minder suiker compenseren door meer vet”, zegt Matthys. “Dan is de winst beperkt.”

Daarnaast kan het gezondere imago van lightproducten mensen er net meer van doen eten. Tot slot vrezen sommige experts dat kunstmatige zoetstoffen onze hang naar zoet in stand houden. Dat, en niet het kankerrisico, is volgens Mullie de belangrijkste reden om er zuinig mee te zijn. “Zoetstoffen kunnen wel degelijk helpen om gewicht te verliezen, maar dan moet je ze wel verstandig gebruiken.”