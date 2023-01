Moet er een verbod komen op mopshonden? ‘Mensen denken nog te vaak dat zo’n hond schattig is, terwijl die beesten afzien’

Wat is er juist aan de hand met die beestjes?

Dusauchoit: “Een van de problemen is wat dierenartsen ‘snuitigheid’ noemen. De mopshond is daar het meest stuitende voorbeeld van, maar ook de Franse en Engelse bulldog of een boxer hebben zo’n platte snuit gekregen, simpelweg omdat mensen dat mooi vinden. Vroeger hadden ze dat niet, maar fokkers kiezen er nu juist de honden met die beperking uit om verder mee te fokken.

“Over smaken en kleuren discussieer je normaal niet. Maar dat moet wel als die zogenaamde schoonheid het welzijn van die dieren aantast. Sommige luchtvaartmaatschappijen verbieden het nu al om hen mee te nemen op het vliegtuig, of laten je een overeenkomst tekenen waarin je belooft de maatschappij niet aan te klagen als je hond sterft tijdens de vlucht.”

Op welke manier ondervinden zij pijn door hun uiterlijk?

“Door die platte snoet is de bovenkaak van zo'n hond korter geworden, maar de onderkaak en huid niet. Daardoor hebben die honden te veel huidplooien, wat huidproblemen veroorzaakt. Het gehemelte aan de binnenkant van de muil is ook niet ingekort en de luchtpijp moet een rare bocht nemen, waardoor ze altijd moeite hebben met ademen. Daarnaast hebben ze vaak een dubbel gekrulde staart. Om daar aan te komen, wordt de ruggengraat aangetast, wat moeilijkheden veroorzaakt bij het lopen en zelfs tot verlamming kan leiden.

“Het probleem beperkt zich niet tot die rassen. Veel honden zijn de afgelopen decennia gehandicapt gemaakt om aan esthetische normen te voldoen. Een Duitse herder van twintig jaar geleden had een ruggengraat die nog min of meer waterpas liep. Maar nu vindt men het mooier als die wat afloopt, terwijl de poten even lang gebleven zijn. Met als gevolg dat die dieren waggelen zoals kikkers.”

Is een verbod zoals in Nederland een goede beslissing?

“Een verbod alleen is niet de oplossing, zolang er nog in het buitenland gefokt wordt. Je moet er eigenlijk voor zorgen dat er gewoon gestopt wordt met het fokken van zulke honden, of er strenge regels opgelegd worden waarbij men hen alleen nog mag fokken als de snuit bijvoorbeeld minimaal dertig centimeter lang is.

“Om het probleem op te lossen, moet je met veel sectoren aan tafel gaan zitten. Enerzijds met de mensen die in België rashonden fokken. Zij doen vaak zelf ook mee aan schoonheidswedstrijden als kandidaat of jurylid en bepalen dus wat de norm is voor een rashond. Anderzijds denkt de brede bevolking nog te vaak dat zo'n hond schattig is. Je moet hen aanleren dat die beesten afzien. Daarom is het goed dat men in Nederland ook de (sociale) media en reclameagentschappen wil verbieden zulke honden in beeld te brengen als ‘schattig’.”

Wordt er in België ook aan een verbod gewerkt?

“Bij ons is er gelukkig al een verbod op katten met vouwoortjes. Die hebben een gebrek aan kraakbeen, wat problemen aan hun ruggengraat geeft. SAVAB, een beroepsvereniging voor dierenartsen die gezelschapsdieren behandelen, wil al heel lang zo’n verbod voor andere dieren. Maar het beleid en de bevolking volgen voorlopig nog niet. En we kennen de Vlaming ook wel: als iets niet mag, zal hij het ergens anders wel gaan halen. Daarom zou je behalve op een verbod ook zeker moet inzetten op sensibilisering.”

Waar kun je zelf op letten als je een rashond wil kopen?

“Blijf ver weg van broodfokkers. Daar kun je in principe binnenwandelen en een kwartier later met een hond buitengaan. De regel is ook dat als iemand twee of meer hondenrassen aanbiedt, die waarschijnlijk een broodfokker is en zich weinig aantrekt van dierenwelzijn.”